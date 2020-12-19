19 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
19 декабря христиане отмечают День Святого Николая Чудотворца. Дедушку с котомкой подарков на плечах знают все с самого детства. Николай помогал бедным, спасал людей от голода и приносил нуждающимся деньги и подарки.
Именины сегодня празднует Николай.
Читайте также Что подарить парню на Новый год 2021: идеи подарков, которые понравятся любимому
Народные приметы на 19 декабря
– Какой день на Николая зимнего, такой будет и на Николая летнего.
– В каждом году два Николая: до первого Николая не бывает холодно никогда, а до второго Николая не бывает тепла никогда.
– Если упадет сильный иней – на хороший урожай хлеба.
19 декабря отмечается День святого Николая
Что можно делать 19 декабря
1. Если вы находитесь с кем-то в ссоре – это лучшее время, чтобы помириться и восстановить отношения.
2. Задумайте заветное желание, а Николай Чудотворец поспособствует его осуществлению.
3. Пойдите утром вместе с семьей в церковь и молитесь Николаю Чудотворцу.
4. Будьте сегодня щедрыми и давайте беднякам милостыню. Помогайте тем, кому это необходимо. Чем больше добрых дел вы сделаете, тем больше здоровья вам подарит Чудотворец.
5. Отдайте все одолженные вами ранее средства.
6. Угощайте друзей и близких сладостями и фруктами.
Что нельзя делать 19 декабря
1. 19 декабря нельзя просить денег. Если у вас очень нуждаетесь в этом – сделайте это на следующий день, ведь вы можете забрать характер у человека, у которого одалживаете деньги.
2. Женщинам запрещается шить и стирать, а мужчинам заниматься ремонтом.
3. 19 декабря продолжается Рождественский пост, поэтому запрещено есть мясо, яйца и продукты животного происхождения. В этот день можно употреблять рыбу.
4. Не позволяйте себе сквернословить и ругаться.
Поделиться новостью