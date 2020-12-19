19 декабря христиане отмечают День Святого Николая Чудотворца. Дедушку с котомкой подарков на плечах знают все с самого детства. Николай помогал бедным, спасал людей от голода и приносил нуждающимся деньги и подарки.

Именины сегодня празднует Николай.

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Народные приметы на 19 декабря

– Какой день на Николая зимнего, такой будет и на Николая летнего.

– В каждом году два Николая: до первого Николая не бывает холодно никогда, а до второго Николая не бывает тепла никогда.

– Если упадет сильный иней – на хороший урожай хлеба.



19 декабря отмечается День святого Николая

Что можно делать 19 декабря

1. Если вы находитесь с кем-то в ссоре – это лучшее время, чтобы помириться и восстановить отношения.

2. Задумайте заветное желание, а Николай Чудотворец поспособствует его осуществлению.

3. Пойдите утром вместе с семьей в церковь и молитесь Николаю Чудотворцу.

4. Будьте сегодня щедрыми и давайте беднякам милостыню. Помогайте тем, кому это необходимо. Чем больше добрых дел вы сделаете, тем больше здоровья вам подарит Чудотворец.

5. Отдайте все одолженные вами ранее средства.

6. Угощайте друзей и близких сладостями и фруктами.

Что нельзя делать 19 декабря

1. 19 декабря нельзя просить денег. Если у вас очень нуждаетесь в этом – сделайте это на следующий день, ведь вы можете забрать характер у человека, у которого одалживаете деньги.

2. Женщинам запрещается шить и стирать, а мужчинам заниматься ремонтом.

3. 19 декабря продолжается Рождественский пост, поэтому запрещено есть мясо, яйца и продукты животного происхождения. В этот день можно употреблять рыбу.

4. Не позволяйте себе сквернословить и ругаться.