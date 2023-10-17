Нельзя отправляться в дальний путь: какой праздник 17 октября
17 октября христиане чтят память пророка Осии. В мире сегодня - Международный день борьбы с бедностью. Что нельзя делать сегодня, читайте дальше.
17 октября в церкви вспоминают пророка Осию, пишет 24 Канал. Он жил в Израильском царстве, где пророчествовал и боролся с беззаконием.
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Именно пророк Осия предсказал воскресение Иисуса Христа. По преданию, Осия был женат, но его женщина изменяла ему. Именно поэтому пророк решил уверовать и даже принял троих детей от других мужчин.Именины 17 октября празднуют Юлиан, Кузьма, Леонтий, Анатолий, Андрей, Иосиф, Антон, Александр, Сергей.
Что нельзя делать сегодня
- Сегодня запрещено бездельничать и лежать без дела.
- Нельзя брать деньги взаймы.
- В этот день запрещено провоцировать конфликты.
- Лучше не отправляться в далекое путешествие – это может лишить удачи.
Приметы на 17 октября
- Небо красное на закате – будет сильный ветер.
- Листья из каштанов не опали – до потепления.
- Грибов много в лесу – до теплой осени.
- Иной утром – до сухой и солнечной погоды.
День в Украине и мире
День фармацевта. Праздник положила начало Американской ассоциации фармацевтов, его отмечают каждый третий вторник октября.
Международный день борьбы за ликвидацию бедности. Это событие было установлено Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 году. История дня тянется с 1987 года, когда десятки тысяч человек собрались в Париже, где было подписано Декларацию прав человека. Там определили, что бедность – это нарушение прав человека и лишение возможностей жить на достойном уровне.