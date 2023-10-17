Нельзя отправляться в дальний путь: какой праздник 17 октября

17 октября христиане чтят память пророка Осии. В мире сегодня - Международный день борьбы с бедностью. Что нельзя делать сегодня, читайте дальше.

17 октября в церкви вспоминают пророка Осию, пишет 24 Канал. Он жил в Израильском царстве, где пророчествовал и боролся с беззаконием.

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Именно пророк Осия предсказал воскресение Иисуса Христа. По преданию, Осия был женат, но его женщина изменяла ему. Именно поэтому пророк решил уверовать и даже принял троих детей от других мужчин.

Что нельзя делать сегодня

Сегодня запрещено бездельничать и лежать без дела.

Нельзя брать деньги взаймы.

В этот день запрещено провоцировать конфликты.

Лучше не отправляться в далекое путешествие – это может лишить удачи.

Приметы на 17 октября

Небо красное на закате – будет сильный ветер.

Листья из каштанов не опали – до потепления.

Грибов много в лесу – до теплой осени.

Иной утром – до сухой и солнечной погоды.

17 октября празднуют Юлиан, Кузьма, Леонтий, Анатолий, Андрей, Иосиф, Антон, Александр, Сергей.

День в Украине и мире

День фармацевта. Праздник положила начало Американской ассоциации фармацевтов, его отмечают каждый третий вторник октября.

Международный день борьбы за ликвидацию бедности. Это событие было установлено Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 году. История дня тянется с 1987 года, когда десятки тысяч человек собрались в Париже, где было подписано Декларацию прав человека. Там определили, что бедность – это нарушение прав человека и лишение возможностей жить на достойном уровне.