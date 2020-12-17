17 декабря чествуют Варвару Великомученицу. Святая Варвара – уроженка города Илиополь, что в Малой Азии. Мать девочки рано умерла, и она осталась на воспитании с отцом-язычником. Когда он узнал о христианских наклонностях своей дочери, то отдал ее на усмотрение местной власти, после чего она подвергла девушку жестоким пыткам.

После пыток на следующее утро Варвара проснулась без единой раны на теле. Разозлившись, император Максимилиан приказал ее отцу убить дочь мечом. Но великомученица Варвара не отреклась от своих убеждений и умерла от руки некогда любящего отца.

Нетленные останки Варвары были перенесены в Византийский Константинополь. В настоящее время мощи святой находятся в соборе святого Владимира в Киеве.

Именины сегодня празднуют: Варвара, Алексей, Геннадий.

​Читайте также Идеи подарков на День святого Николая: что положить под подушку

Народные приметы на 17 декабря

– Какая погода будет на Варвары, такую следует ожидать на Рождество.

– Какой день на Варвары, такой и на Саввы.

– Если в декабре на Варвары болото, то будет зима красна, как золото.

– Если перед праздником ночное небо в звездах – жди холодов, а слепое и тусклое – тепла.

– Если воробьи собираются кучками на деревьях и чирикают, то будет теплая зима.

– Деревья в инее – урожай на фрукты.

– Если к этому дню снег не выпал – зима будет теплой, а как появится – долгой и холодной.

Что можно делать 17 декабря

1. Отправьтесь утром в церковь, прося здоровья и благополучия у святой Варвары.

2. Бездетным женщинам следует молиться Варваре, прося помочь забеременеть.

Что нельзя делать 17 декабря

1. Если у вас нет срочных дел, не выходите вечером из дома.

2. В этот день не сквернословьте и ни с кем не ссорьтесь.

3. В этот день грехом считается стирка, шитье, вышивание и любая другая домашняя работа.