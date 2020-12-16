16 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
16 декабря в народном календаре чтят память Иоанна Молчальника. В Иерусалиме он принял обет молчания и на 9 лет поселился в пустыне, питаясь только травами. По легенде, он получил от Бога дар исцеления и постоянно помогал больным людям.
Именины сегодня празднуют: Георгий, Егор, Федор, Ксения.
Читайте также Идеи подарков на День святого Николая: что положить под подушку
Народные приметы на 16 декабря
– Снегири поют 16 декабря – к оттепели.
– Дрова трещат в печке – к морозу.
– Звезды особенно яркие на Иоанна – к метели.
– Мало снега – следующий год будет неурожайным.
– Снег на талую землю ложится – жди неурожая.
– Изменение Луны 16 декабря прогнозирует теплую погоду днем.
Что можно делать 16 декабря
- Сегодня важно быть немногословным и тогда успех вам улыбнется.
- В этот день рекомендуется привести в порядок дом и упорядочить свои мысли.
Что нельзя делать 16 декабря
- В этот день не стоит лениться и избегать работы.
- Сегодня не рекомендуется мыть голову после захода солнца, чтобы не навлечь неприятностей.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter