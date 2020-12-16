16 декабря в народном календаре чтят память Иоанна Молчальника. В Иерусалиме он принял обет молчания и на 9 лет поселился в пустыне, питаясь только травами. По легенде, он получил от Бога дар исцеления и постоянно помогал больным людям.

Именины сегодня празднуют: Георгий, Егор, Федор, Ксения. Читайте также Идеи подарков на День святого Николая: что положить под подушку Народные приметы на 16 декабря – Снегири поют 16 декабря – к оттепели. – Дрова трещат в печке – к морозу. – Звезды особенно яркие на Иоанна – к метели. – Мало снега – следующий год будет неурожайным. – Снег на талую землю ложится – жди неурожая. – Изменение Луны 16 декабря прогнозирует теплую погоду днем. Что можно делать 16 декабря Сегодня важно быть немногословным и тогда успех вам улыбнется. В этот день рекомендуется привести в порядок дом и упорядочить свои мысли. Что нельзя делать 16 декабря В этот день не стоит лениться и избегать работы. Сегодня не рекомендуется мыть голову после захода солнца, чтобы не навлечь неприятностей.