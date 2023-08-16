Какой праздник 16 августа – что нельзя делать и интересные приметы на день

16 августа христиане чтят преподобных Исаака, Далмата и Фавста. В мире отмечают День воздушных змеев. Больше о дне узнайте дальше.

16 августа в церковном календаре – день памяти святых и преподобных Исаакия, Далмата и Фавста. Они были игуменами Датматского монастыря, пишет 24 Канал.

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Первоначально Далмат служил военным при Феодосии Великом. Однако он решил отказаться от мирских дел и вместе с сыном Фаустом искал утешение в Исаакиевском монастыре близ Константинополя. Там они стали монахами.

Преподобный Исаакий после себя назначил игуменом Далмата, так монастырь был признан Далматинским. Далмат прославился как стойкий защитник православной веры. Святой Фауст стал преемником своего отца в должности настоятеля монастыря, продолжая путь, начатый его семьей.

Что нельзя делать сегодня

Сегодня нельзя ссориться и ругаться.

В этот день запрещено бездельничать.

Нельзя сегодня отказывать в помощи.

Считалось, что этот день неудачен для уборки и подметания.

16 августа отмечают Антон, Вячеслав, Иван, Кузьма, Николай, Соломия, Мелисса.

Приметы на 16 августа

Если сильный ветер, то зима будет снежной.

Какой этот день – таков будет октябрь.

Падает дождь – это надолго.

В лесу много грибов – осень будет поздняя.

День в Украине и мире

Всемирный день воздушных змеев. Воздушные змеи – старейшие из известных летательных аппаратов, которые человечество использовало в разных целях на протяжении всей истории. Сегодня их создают преимущественно для развлечений. Интересно, что изготовление воздушных змеев использовали легкую шелковую ткань, прочные веревки и гибкий бамбук.

День мужской красоты или День ухода за собой для мужчин. Это событие инициировала компания-новатор American Crew. Она стремилась изменить стереотипы и стандарты и напомнить мужчинам улучшить уход за собой.