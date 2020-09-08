Большинство людей с наступлением осени впадает в депрессию: у нас исчезает настроение для любых дел, нам хочется больше времени проводить дома и окунуться в спячку до прихода весны.

Чтобы ваши дни не были такими серыми и монотонными, редакция LifeStyle 24 собрала 15 лучших идей, как провести эту осень незабываемо. Читайте также Фильмы сентября 2020: какими громкими премьерами отметится первый месяц осени

Купить яркий зонтик

С приходом осени, когда вокруг все тусклое, дождливое и серое – свои осенние дни можно разнообразить с помощью яркого зонтика. Погода за окном довольно часто вносит свои коррективы, поэтому цветной зонтик станет хорошим атрибутом, который сможет улучшить вам настроение.



Не будьте такими печальными, как котик

Если в ваших руках будет милый зонтик розового, красного или оранжевого цвета, поверьте – даже самая плохая погода не сможет забрать с вашего лица улыбку. Впрочем зонт – это не только атрибут, который способен уберечь вас от дождя, такой аксессуар вполне может дополнить красивый осенний образ.

Сделать тыквенный крем-суп

Безусловно, тыква является одним из хитов осеннего меню. С этого овоща готовят множество разнообразных блюд: тыквенные напитки, кексы, салаты, десерты множество других вариантов.



Такой суп еще и весьма полезен

Осень – это не только грусть от того, что лето закончилось, а до следующего тепла надо ждать хороших полгода. Это короткое время богатого урожая, который надо использовать на максимум. Поэтому всем любителям тыквы рекомендуем насладиться вкуснейшим тыквенным крем-супом, рецепт которого вы найдете по ссылке.

Прочитать новую книгу

Ни для кого не новость, что с приходом холода начинается идеальное время для чтения книги. Осенью хочется укутаться в любимый плед и читать книгу, которая затягивает настолько, что просто не можешь выпустить ее из рук. Для длинных вечеров вы можете выбрать старую любимую книгу, или же недавно купленную новинку.



Пусть ваша осень будет особенной

Если вы хотите приобрести осенью книгу, которая поможет вам полностью окунуться в атмосферу осени, предлагаем вам список таких книг: Дзвинка Матияш "Реквием по ноябрь", О. Генри "Последний листок", Гао Синцзянь "Осенние цветы", Рэй Брэдбери "Лекарство от меланхолии", Ошо "Жизнь. Любовь. Смех".

Испечь традиционный осенний десерт – шарлотку

Яблочная шарлотка – это замечательный осенний пирог, потому имеем хорошую возможность проверить свои кулинарные способности. Рецепт приготовления довольно прост, поэтому зовите друзей на уютные посиделки. Десерт состоит лишь из четырех ингредиентов: яйцо, мука, сахар и яблоки. Как приготовить один из самых распространенных десертов – читайте в нашем рецепте по ссылке.



Шарлотка отлично сочетается с травяным чаем

Придумать интересные осенние образы на каждый день

Каждая женщина мечтает красиво выглядеть независимо от погоды. Если за окном холод и ветер, то выберите такой наряд, в котором вам будет всегда тепло и стильно.



Пусть у вас каждый день будет непревзойденный вид

Сварить ароматный глинтвейн

Горячий глинтвейн создан именно для осеннего периода, ведь он согревает и поднимает настроение. Основным ингредиентом этого душистого коктейля является вино. От него зависит вкус, консистенция и цвет. Эксперты советуют отдавать предпочтение сухому вину.



Глинтвейн согреет вас в холодное время

Для приготовления пряного напитка вам понадобятся палочки корицы, гвоздика, бадьян, мед, имбирь и апельсин. Как сделать этот напиток, который на самом деле готовится на удивление быстро и легко, вы можете найти в нашем рецепте по ссылке.

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Купить красивый вязаный свитер

В осеннюю пору особенно холодно, поэтому стоит надевать теплые свитера, которые создают уютное настроение. Красивый свитер становится главным героем гардероба в осенне-зимний период.



Свитер всегда согреет в теплое время

Если же вы приобретете красивый свитер oversizе, то он удачно впишется в рабочий гардероб, субботний променад или даже на шумную вечеринку с друзьями.

Увидеть осенние горы

Украинские Карпаты красивые в любое время, однако осенью они по-особенному красивы. Кто хотя бы один раз приедет в горы – навсегда влюбится в эту прекрасную атмосферу. Осень умело поочередно раскрашивает листья деревьев в желто-багряные краски. Такое разнообразие просто завораживает.



Осенние Карпаты

А что с вашими вкусовыми рецепторами способна сделать карпатская кухня?! Банош и грибная похлебка – обязательные блюда, которые вы должны попробовать. Что интересно, грибы в Карпатах растут вплоть до первых заморозков. Поэтому спокойно можете отправляться на поиски белого гриба.

Ну и не смейте уходить домой без карпатских атрибутов. На специальных базарчиках можно приобрести вышиванку, гуцульскую посуду, различные обереги, вышитые рушныки, мед, вино и сувенирные изделия.

Устроить витаминный день

С наступлением осени, мы запасаемся всевозможными порошками и таблетками, ведь знаем, что в этот период мы более склонны подцепить простуду, чем скажем, летом. Однако, мы вам предлагаем другую альтернативу – устройте себе витаминный день.



Фрукты не только вкусные, но и полезные

Апельсины и мандарины всегда нужны организму ради витамина C. В киви очень много витамина K. Авокадо – источник витамина B3. Тыква содержит редкие витамины K и T, а также каротин, которого даже больше, чем в моркови. Яблоки же содержат огромный набор микроэлементов. Этот фрукт – прекрасный источник железа, магния, фосфора и цинка. Не забывайте также о груше, гранате, хурме и винограде – этих фруктов осенью также предостаточно.

Приготовить какао с маршмеллоу

Осень стоит любить только ради того, что после работы или учебы нас ждет теплое одеяльце и любимые дела. Любоваться дождем, осенним пейзажем за окном, смотреть любимый сериал становится вдвойне приятно, если сочетать это атмосферное действо с чашечкой какао с маршмеллоу.



Приятного тебе аппетита!

Украсить дом осенним декором

Наше жилище осенью является источником вдохновения, тепла и уюта. Осенние листья, цветы, декоративные тыквы, ароматизированные свечи – замечательный материал для творчества. Для красивой и вкусной демонстрации богатств сезона – поставьте на кухне в корзинку яблоки, груши, орехи и виноград.

Для романтических вечеров сделайте в своей комнате оригинальный декор из декоративной тыквы и различных свечей. Не забывайте и о теплом пледе, который согреет вас в холодную пору.



Осенний декор

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Весь день смотреть фильмы

Если за окном ветер и холод – это еще не повод грустить. Проведите этот день с пользой. Закутайтесь в теплое одеяло, заварите ароматный фруктовый чай и включайте самые красивые осенние фильмы, которые улучшат ваше настроение. "Осень в Нью-Йорке", "Сладкий ноябрь" и "Дом у озера" помогут вам полностью ощутить осенью атмосферу.



Посвятите день просмотру фильмов

Начать откладывать деньги на мечту

У каждого из нас есть давняя мечта, которая никак не может реализоваться. Кажется, у нас до нее так и не "дойдут руки". Начните с самого первого шага. Купите конверт и начните откладывать хотя бы 20% от своей зарплаты. Маленькими действиями, шаг за шагом, вы сможете отложить достаточно приличную сумму на то, о чем так сильно мечтаете. Главное – начать что-то для этого делать.

Пригласить друзей в гости на пижамную вечеринку

Пижамная вечеринка – это классный способ провести весело и круто время со своими друзьями. Закажите пиццу, суши, сделайте коктейли и придумайте интересные занятия. Это могут быть настольные игры, просмотр фильмов или просто душевные разговоры. Не забудьте о декорациях – разноцветные шарики сделают вечеринку более атмосферной.



Проведите день весело

Составить план на зиму

2019 год подходит к концу. Для того, чтобы завершить свои цели у нас осталось всего 2 месяца. Не забывайте о том, что впереди у нас новый год и новые задачи, и если у вас есть дела, которые вы не успеете реализовать в этом году – берите блокнот в руки и записывайте.



Пусть все ваши цели реализуются!