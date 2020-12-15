15 декабря 2020 года празднуют день святого Аввакума. Святой был восьмым из 12 малых библейских пророков и написал известную книгу пророчеств, состоящую из 3 частей.

Именины сегодня празднуют: Борис, Кирилл, Маргарита, Матвей, Сергей. Читайте также Онлайн и без елки: какими будут новогодние праздники в городах Украины 15 декабря 2020 года христиане чтят память одного из 12 малых библейских пророков – святого Аввакума. По древним преданиям, именно святой Аввакум предрек падение Иерусалима. Народные приметы на 15 декабря Если тучи заступают Луну на Аввакума – будет вьюга.

Петух поет в мороз – к потеплению.

Увидите на окошечках узоры мороза – весна придет быстро.

Много снега и инея – хороший знак. Следующий год будет плодородным.

Звезды на небе ярко горят, а Луны не видно – ожидается морозная погода. Что нельзя делать 15 декабря Сегодня не стоит думать о негативе и грустить, потому что весь следующий год будет полон печали.

На Аввакума не одалживайте деньги и сами не оставайтесь в долгах.

15 декабря нельзя ссориться и создавать конфликтные ситуации.

Не планируйте много дел наперед. Что можно делать 15 декабря Помолитесь святому Аввакуму и попросите у него помощи, если вы страдаете от бессонницы.

В этот день благоприятно вышивать, вязать и заниматься рукоделием.

Свяжитесь со старыми друзьями и пригласите их на встречу.

15 декабря родителям надо помолиться за своих детей, чтобы святой способствовал их хорошей судьбе, а вместо этого дети должны помолиться за своих родителей, чтобы святой пророк Аввакум дал им терпения и жизненных сил.