15 декабря – какой сегодня праздник и чего нельзя делать
15 декабря 2020 года празднуют день святого Аввакума. Святой был восьмым из 12 малых библейских пророков и написал известную книгу пророчеств, состоящую из 3 частей.
Именины сегодня празднуют: Борис, Кирилл, Маргарита, Матвей, Сергей.
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15 декабря 2020 года христиане чтят память одного из 12 малых библейских пророков – святого Аввакума. По древним преданиям, именно святой Аввакум предрек падение Иерусалима.
Народные приметы на 15 декабря
- Если тучи заступают Луну на Аввакума – будет вьюга.
- Петух поет в мороз – к потеплению.
- Увидите на окошечках узоры мороза – весна придет быстро.
- Много снега и инея – хороший знак. Следующий год будет плодородным.
- Звезды на небе ярко горят, а Луны не видно – ожидается морозная погода.
Что нельзя делать 15 декабря
- Сегодня не стоит думать о негативе и грустить, потому что весь следующий год будет полон печали.
- На Аввакума не одалживайте деньги и сами не оставайтесь в долгах.
- 15 декабря нельзя ссориться и создавать конфликтные ситуации.
- Не планируйте много дел наперед.
Что можно делать 15 декабря
- Помолитесь святому Аввакуму и попросите у него помощи, если вы страдаете от бессонницы.
- В этот день благоприятно вышивать, вязать и заниматься рукоделием.
- Свяжитесь со старыми друзьями и пригласите их на встречу.
- 15 декабря родителям надо помолиться за своих детей, чтобы святой способствовал их хорошей судьбе, а вместо этого дети должны помолиться за своих родителей, чтобы святой пророк Аввакум дал им терпения и жизненных сил.
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