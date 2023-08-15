15 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать, кто празднует именины
15 августа христиане празднуют день перенесения мощей святого Стефана. В Украине отмечают День археолога. Что нельзя делать сегодня, узнавайте ниже.
15 августа в церковном календаре – день переноса из Иерусалима в Константинополь мощи первомученика Стефана, пишет 24 Канал.
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Стефан был апостолом от 70 и архидьяконом – старшим среди 7 диаконов, избранных учениками Христа. По преданию его забросали камнями до смерти и оставили умирать. Однако на вторую ночь его тело забрали и похоронили недалеко от Иерусалима.
Мощи Стефана нашли около 415 года, их торжественно перевезли в Иерусалим. Там творилось много чудес. В правление императора Феодосия Младшего, мощи были перенесены в выдающийся город Константинополь.День ангела 15 августа празднуют Василий, Иван, Кирилл, Платон, Роман, Степан, Тарас, Федор, Людмила.
Что нельзя делать сегодня
- Сегодня нельзя ссориться и злословить.
- В этот день запрещено оскорблять животных. Сегодня принято проявлять им особое внимание.
- Нельзя сегодня работать в огороде.
- Лучше не давать взаймы деньги, а также нельзя одалживать продукты.
- Запрещено отказывать в помощи.
Приметы на 15 августа
- Какая погода на Степана – таким будет сентябрь.
- Паук сплел маленькую паутину – будет дождь.
- Северо-восточный ветер – к плохому урожаю.
- Громко квакают лягушки – ждите ливня.
- Сегодня дождь – урожай будет щедрым.
День в Украине и мире
День археолога. Профессиональный праздник был установлен в 2008 году в Украине, чтобы популяризировать и поддержать археологическое наследие. Правда, дату могли установить в честь советской исследовательницы Татьяны Пассек. Многие украинские археологи не восприняли удачным праздновать День археолога именно 15 августа.