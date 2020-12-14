14 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
14 декабря почитается память святого пророка Наума, написавшего одну из книг Ветхого Завета. Святого относят к 12 малым библейским пророкам и считают покровителем науки и знаний.
Сегодня именины празднуют: Дмитрий, Наум, Порфирий.
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14 декабря христиане чтят память Святого Наума. По народным верованиям, Наум является покровителем знаний, ума и добродетели. Издавна верили, что учеба в этот день будет даваться легко и пригодится в дальнейшей жизни.
Приметы
- Если день на Наума выдался теплым – зима будет без морозов.
- Дует северный ветер – скоро будет сильный мороз.
- Если 14 декабря небо чистое и звезды ярко светят – вскоре ждите метелей.
- На Наума лай собак является глухим – будет снегопад.
Что нельзя делать 14 декабря
- На Наума не стоит одалживать деньги.
- Нельзя злословить и оскорблять других людей.
- Нельзя есть во время учебы, чтобы не съесть все знания.
Что можно делать 14 декабря
- Выделите время для обучения, чтения книг, ведь в этот день все знания усваиваются и запоминаются лучше.
- Родителям надо помолиться святому Науму, чтобы тот дал сил их детям учиться лучше.
- Принимайте все советы, что вам дадут в этот день. Возможно, они пригодятся вам совсем скоро.
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