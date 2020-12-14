14 декабря почитается память святого пророка Наума, написавшего одну из книг Ветхого Завета. Святого относят к 12 малым библейским пророкам и считают покровителем науки и знаний.

Сегодня именины празднуют: Дмитрий, Наум, Порфирий.

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14 декабря христиане чтят память Святого Наума. По народным верованиям, Наум является покровителем знаний, ума и добродетели. Издавна верили, что учеба в этот день будет даваться легко и пригодится в дальнейшей жизни.

Приметы

Если день на Наума выдался теплым – зима будет без морозов.

Дует северный ветер – скоро будет сильный мороз.

Если 14 декабря небо чистое и звезды ярко светят – вскоре ждите метелей.

На Наума лай собак является глухим – будет снегопад.

Что нельзя делать 14 декабря

На Наума не стоит одалживать деньги.

Нельзя злословить и оскорблять других людей.

Нельзя есть во время учебы, чтобы не съесть все знания.

Что можно делать 14 декабря