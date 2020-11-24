Южнокорейская мужская группа BTS продолжает бить рекорды просмотров на ютубе. После завоеваний премий на церемониях, группа выпустила новый клип Life goes on, который за 3 дня набрал 130 миллионов просмотров.

Южнокорейский бойз-бэнд BTS опубликовал клип на трек Life goes on на своей странице в ютубе, и он уже стал хитом. Поскольку только за три дня видео просмотрели более 130 пользователей социальных сетей.

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Режиссером нового ролика стал самый молодой участник группы Чонгук. А в песне ребята поют про сложный для каждого 2020 год, принесший много грусти в сердца людей. Однако музыканты отмечают, что все непременно должно наладиться, если быть терпеливым и уметь ждать.

Кроме этого, бойз-бэнд посвятили эту песню своим преданным поклонникам, которых называют Арми. Они выразили разочарование в том, что не могли увидеться с поклонниками вживую. Из-за пандемии коронавируса было отменено мировое турне BTS.

Зато группа часто выступает в онлайн-формате. Например, новый хит они представили на шоу "Доброе утро, Америка!". Life goes on вошла в последний альбом BTS, который назвали ВЕ. Пластинка вышла 20 ноября.

Напомним, что помимо постоянных рекордов в просмотрах, бойз-бэнд уверенно завоевывают разнообразные премии. В частности, BTS стали триумфаторами премии на MTV Europe Music Awards 2020.

Смотреть новый клип BTS – Life goes on онлайн: