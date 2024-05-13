Какой праздник в понедельник, 13 мая: почему сегодня не стоит плакать

13 мая верующие чтят память мученицы Гликерии и с ней Лаодикия. Считается, что святая помогает решать семейные проблемы и излечивает от заболеваний. Поэтому люди идут в церковь, чтобы помолиться ей.

Сегодня также нужно убрать в доме и выбросить все ненужные, сломанные или испорченные вещи. Подробнее о празднике – в материале LifeStyle 24.

Актуально Страстная неделя, Пасха и другие религиозные праздники: православный календарь на май 2024

День памяти мученицы Гликерии

Жизнь Гликерии приходится на II век. Девушка рано потеряла отца и мать. После их смерти, она решила креститься. В те времена правил император Антонини, который приказывал преследовать людей, что исповедовали христианство. Однажды узнали и о вере Гликерии.

Женщина не хотела поклоняться языческим богам. Как-то она пришла в храм отступников и начала читать молитву к Богу. В тот момент упала статуя Зевса. Этот случай очень разозлил жрецов, поэтому они хотели пытать Гликерию. Однако неожиданно люди увидели ангела.

Тогда император Антонини сказал, чтобы мученицу заключили в тюрьму. Женщине не давали пить и есть, но она выжила. Даже подвергшись пыткам, Гликерия не погибла. Смерть пришла к святой лишь тогда, когда она сама попросила об этом у Бога.

Что нельзя делать

Запрещено давать деньги в долг, иначе лишитесь благосостояния.

Нельзя вредить комарам, потому что придет беда.

Не стоит сегодня плакать, поскольку еще долго будете лить слезы.

Не рекомендуется ссориться, злиться и сквернословить.

Народные приметы

Если увидите много комаров, то ждите потепления.

Если днем будут летать мошки, то будет хороший урожай грибов.

Дождь – к такой же погоде летом.

Если пчелы повылетают из ульев утром, то на улице будет солнечно.

Что еще отмечают

13 мая отмечается ежегодный праздник – Международный день хумуса. Это закуска, которую готовят из лимонного сока, оливкового масла, сезамовой пасты, чеснока и паприки. Праздник был введен в 2012 году.

Кроме того, сегодня начинается Международная неделя коучинга. Инициатором такого события стал сертифицированный мастер-коуч Джерри Удельсон, который родом из Соединенных Штатов Америки.