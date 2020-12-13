13 декабря 2020 года почитается память первого апостола Иисуса Христа – Андрея Первозванного. Что необходимо делать, чтобы святой был благосклонен к вам – читайте дальше.

Именины сегодня отмечают: Андрей, Феофил. Читайте также Именины Андрея: лучшие картинки-поздравления 13 декабря христиане празднуют день Святого Андрея Первозванного. Он стал первым из апостолов, который последовал за Христом, а затем привел к нему своего родного брата Петра. Приметы Если 13 декабря день морозный, но ясный – осенью будет хороший урожай.

Облака плывут низко и быстро – ожидайте стужи.

Кошка умывается на Андрея – будут морозы. Что можно делать 13 декабря Святой Андрей – покровитель всех моряков, и всем причастным к этой профессии стоит сходить в храм и помолиться, чтобы святой был мягким к вам весь год и оберегал от бед.

Незамужние женщины и девушки в этот день могут обращаться в молитве к Андрею Первозванному, чтобы быстрее встретить свою любовь и выйти замуж.

Семейные пары в этот день могут ходить в гости к своим кумовьям. Что нельзя делать 13 декабря На Андрея нельзя отказывать людям в помощи – это может настроить святого против вас и весь ваш год будет полон проблем.

Нельзя употреблять алкоголь и создавать шум.

13 декабря важно сохранять спокойствие и ни с кем не ссориться.

Нельзя выполнять любую домашнюю работу, ведь это неуважение к святому апостолу.