13 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
13 декабря 2020 года почитается память первого апостола Иисуса Христа – Андрея Первозванного. Что необходимо делать, чтобы святой был благосклонен к вам – читайте дальше.
Именины сегодня отмечают: Андрей, Феофил.
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13 декабря христиане празднуют день Святого Андрея Первозванного. Он стал первым из апостолов, который последовал за Христом, а затем привел к нему своего родного брата Петра.
Приметы
- Если 13 декабря день морозный, но ясный – осенью будет хороший урожай.
- Облака плывут низко и быстро – ожидайте стужи.
- Кошка умывается на Андрея – будут морозы.
Что можно делать 13 декабря
- Святой Андрей – покровитель всех моряков, и всем причастным к этой профессии стоит сходить в храм и помолиться, чтобы святой был мягким к вам весь год и оберегал от бед.
- Незамужние женщины и девушки в этот день могут обращаться в молитве к Андрею Первозванному, чтобы быстрее встретить свою любовь и выйти замуж.
- Семейные пары в этот день могут ходить в гости к своим кумовьям.
Что нельзя делать 13 декабря
- На Андрея нельзя отказывать людям в помощи – это может настроить святого против вас и весь ваш год будет полон проблем.
- Нельзя употреблять алкоголь и создавать шум.
- 13 декабря важно сохранять спокойствие и ни с кем не ссориться.
- Нельзя выполнять любую домашнюю работу, ведь это неуважение к святому апостолу.
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