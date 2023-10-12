Какой сегодня, 12 октября, праздник – что нельзя делать сегодня
12 октября христиане чествуют мучеников Прова, Тараха и Андроника. В Украине и мире сегодня – День экономиста. Больше об этом дне читайте дальше.
12 октября в церковном календаре – день памяти трех святых мучеников Прова, Тараха и Андроника Аназаврских, сообщает 24 Канал. Они жили во времена императора Диоклетиана, сейчас это современная Турция.
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Пров, Тарах и Андроник тоже пострадали из-за преследований христиан. Их вызвали в суд, где пытались склонить к язычеству. Но никому не удалось сломить веру троице, поэтому они умерли мученической смертью.День ангела Богдан, Александр, Иван, Денис, Макар, Кузьма, Мартын, Тарас, Николай, Федот.
Что нельзя делать 12 октября
- В этот день запрещено говорить плохо.
- Нельзя сегодня убирать дома.
- Считалось, что в этот день нельзя стирать.
- Лучше сегодня не заниматься ремонтом или перестановкой.
Приметы на сегодня
- Если сегодня выпал снег – он быстро растает, а зима придет еще не скоро.
- Луна ночью бледна и в тумане, так скоро ухудшится погода.
- Звезды тусклые – до тепла, мерцают – упадет снег.
- Вечером сильный туман – осень будет теплой.
- Многие звезды – к щедрому урожаю следующего года.
День экономиста / Фото Pixabay
День в Украине и мире
Всемирный день экономиста. Сегодня профессиональный праздник отмечают работники банков, государственных и частных компаний, а также преподаватели и студенты экономических факультетов. Украина празднует вместе со всем миром. Сегодня награждают лучших работников премией Шведского центрального банка.