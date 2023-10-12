Какой сегодня, 12 октября, праздник – что нельзя делать сегодня

12 октября христиане чествуют мучеников Прова, Тараха и Андроника. В Украине и мире сегодня – День экономиста. Больше об этом дне читайте дальше.

12 октября в церковном календаре – день памяти трех святых мучеников Прова, Тараха и Андроника Аназаврских, сообщает 24 Канал. Они жили во времена императора Диоклетиана, сейчас это современная Турция.

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Пров, Тарах и Андроник тоже пострадали из-за преследований христиан. Их вызвали в суд, где пытались склонить к язычеству. Но никому не удалось сломить веру троице, поэтому они умерли мученической смертью.

Что нельзя делать 12 октября

В этот день запрещено говорить плохо.

Нельзя сегодня убирать дома.

Считалось, что в этот день нельзя стирать.

Лучше сегодня не заниматься ремонтом или перестановкой.

Приметы на сегодня

Если сегодня выпал снег – он быстро растает, а зима придет еще не скоро.

Луна ночью бледна и в тумане, так скоро ухудшится погода.

Звезды тусклые – до тепла, мерцают – упадет снег.

Вечером сильный туман – осень будет теплой.

Многие звезды – к щедрому урожаю следующего года.

Богдан, Александр, Иван, Денис, Макар, Кузьма, Мартын, Тарас, Николай, Федот.



День экономиста / Фото Pixabay

День в Украине и мире

Всемирный день экономиста. Сегодня профессиональный праздник отмечают работники банков, государственных и частных компаний, а также преподаватели и студенты экономических факультетов. Украина празднует вместе со всем миром. Сегодня награждают лучших работников премией Шведского центрального банка.