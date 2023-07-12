12 июля – день апостолов Петра и Павла: что нельзя делать, все о сегодняшнем дне

12 июля христиане чтят память апостолов Петра и Павла. В мире сегодня профессиональный День бортпроводника. Что нельзя делать и приметы сегодня читайте дальше.

12 июля в церковном календаре – день памяти святых апостолов Петра и Павла, пишет 24 Канал. Они являются одними из ключевых святых в христианстве и многое сделали для веры, но были непохожи между собой.

Смотрите также День ангела Петра и Павла: лучшие пожелания для именинников в прозе и стихах

Святой Петр происходил из рыбацкой семьи, был братом Андрея Первозванного и носил имя Симон до того, как встретил Иисуса Христа. Он стал одним из 12 апостолов и считается первым Папой Римским – основателем Церкви. Петра хотели распять на кресте, но он решил, что не достоин погибнуть, как Господь, поэтому попросил повесить его головой вниз.

Святой Павел (Савл) происходил из богатой семьи и был язычником. Однажды его отправили в Дамаск, но по дороге его озарил Божественный свет, он услышал голос Иисуса. После этого Павел прозрел физически и духовно, много проповедовал и стал одним из первых богословов христианства.

Что нельзя делать сегодня

В этот день нельзя венчаться.

Сегодня запрещено ссориться, ругаться и злословить.

Нельзя заниматься рукоделием: вязать, вышивать.

В праздничный день нельзя физически работать и заниматься бытом.

Сегодня лучше не употреблять алкогольные напитки.

Приметы на 12 июля

Сегодня солнечно – весь год будет теплым и ясным, если падает дождь – еще 40 дней будет ненастье.

Дождь сегодня – к хорошему урожаю.

Слышно, как кует кукушка – зима будет поздней.

Если сегодня жара – значит, на Рождество будет мороз.

День в Украине и мире

12 июля празднуют Павел, Петр.

Всемирный день бортпроводника гражданской авиации. Это профессиональный праздник стюардов – бортпроводников и бортпроводниц. Бортпроводницы имеют преимущество, потому что обычно имеют меньший вес. Первые стюарды появились в Германии в 1928 году.