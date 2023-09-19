10 самых грязных мест и вещей в вашем доме

Периодически каждый из нас производит уборку в доме. Кто-то 1 раз в неделю, кто-то – реже. Однако есть такие места, на которые мы не обращаем внимания.

Грязь может скапливаться в тех местах, о которых вы даже не догадывались. И потом мы дышим этой пылью. Узнаем, где именно нужно не забывать убирать.

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Самые грязные детали в доме

Краны на кухне и в ванне обычно очень быстро загрязняются, а именно – известковым налетом и черными пятнами. Так что их надо периодически чистить профессиональными или народными средствами. Воспользуйтесь содой, уксусом или лимонной кислотой и кран начнет блестеть.

Есть несколько предметов в помещении, на которые мы вообще не обращаем внимания. Речь идет о выключателе света, ручке двери или холодильнике. Там обитает много бактерий. Поэтому их надо дезинфицировать средствами, на основе спирта.



Выключатель / Фото "Электрробаза"

Редко хозяйки прикасаются к этому месту. Это пространство над кухонными шкафами, где скапливается грязь, паутина, пыль, мухи. Время от времени нужно раскладывать стремянку и промывать сверху шкафы.

Очень много грязи собирается в емкости для хранения зубной щетки и пасты. Каждый день такая чашка намокает и иногда оттуда может даже гаснуть. Поэтому ее нужно чистить или замачивать в растворе соды, лимонной кислоты или уксуса.

Одной из самых плохих по чистоте вещей в доме является пульт к телевизору. Там очень много микробов и микробов. Поэтому следует тщательно промывать пространство между кнопками и сами кнопки средством для дезинфекции.



Пульт для телевизора / Фото Stylus

Стены в туалете и ванной часто покрываются влагой. Это может являться условием для развития грибка. Используйте дезинфекционные средства. Распилите их по всей поверхности и оставляйте на время, чтобы избавиться от бактерий. После этого вытирайте все влажной тряпкой.

Непосредственно душ и ванну тоже следует тщательно очищать, чтобы не появлялась плесень и грибок. Мы часто используем их, поэтому нужно, чтобы туда проникал воздух после приема душа или ванной, чтобы быстрее сохло.



Мытье холодильника / Фото Prosto Way

В холодильнике мы сохраняем разные по вкусам и запахам продукты. Соответственно, со временем там скапливается жир, грязь, остатки пищи, крошки и вони. Промывайте поверхности не химическими средствами, а народными. К примеру, раствором уксуса. Еще можно смешать моющее средство с водой.

Каждый день мы пользуемся кухонной раковиной, когда моем посуду. Это источник и бактерий и грязи. Ее нужно промывать водой с мылом или с лимонной кислотой.

Очень часто от приготовления пищи страдает не только плитка, но и поверхности вокруг нее. Туда может брызгать жир, соус, другая еда. Поэтому нужно все это сразу вытирать, пока не засохло.