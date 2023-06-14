Не делайте этого никогда: 10 лайфхаков, которые могут испортить вашу красоту

В интернете можно найти как много полезной информации, так и вредоносной. Некоторые лайфхаки и советы могут негативно влиять на вашу красоту.

Некоторые лайфхаки для красоты быстро вирусятся в интернете – но это не значит, что они надежны. 24 Канал собрал советы, которые сделают хуже вашей коже и волосам, хотя могут сработать для небольшого количества людей.

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Ледяные стики для лица

Широкую популярность набрали ледяные стики для лица – это не удивительно, ведь продукт супербюджетный (стоит только набрать воды и положить в морозилку). Но не все эксперты считают уместным наносить лед на кожу лица и тем более использовать его для массажа. Он может травмировать кожу и вызвать обморожение. Это приведет к покраснениям и зуду.

Кокосовое масло как крем для лица

Кокосовое масло и масло считают эликсиром для кожи из-за наличия в составе лауриновой кислоты. Но следует помнить, что это средство на 90% состоит из насыщенных жиров. Они вызывают укупорку. Так что использовать это масло можно только на тело.

Чрезмерное количество средств

В погоне за идеальной кожей хочется использовать все средства сразу. 10-ступенчатый метод ухода все больше считается неэффективным. Лучше обратиться за помощью к косметологу, который подберет основные средства по уходу.

Мед и лимон как маска для лица

Считается, что мед лечит раны, а лимонный сок осветляет кожу и работает как средства с витамином С. Но ни отдельно, ни вместе эти продукты не следует наносить на лицо: они провоцируют раздражение и сыпь. Только редкие сорта меда могут быть полезны для кожи.

Отказ от увлажнения

Обладатели жирной кожи лица хотят избавиться от проблемы, отказавшись от увлажняющих сывороток и кремов. Но это сработает только наоборот – кожа почувствует сухость и станет выделять еще больше себума – кожного сала.



Лайфхаки красоты / Фото Pexels

Спать с макияжем

Если нужно вставать утром и выглядеть безупречно, некоторые девушки используют лайфхак – сон с макияжем, сделанный вечером. Но это вредит коже: ночью происходит обновление и регенерация, тогда как этому процессу будет мешать слой тонального крема. В результате происходит закупорка пор и происходит воспаление.

Зубная паста как средство от акне

В сети часто советуют использовать зубную пасту в качестве точечного средства от прыщей. Ментол и спирт могут охладить и подсушить сыпь, но такие же шансы есть на ожог и аллергию. Не говоря о том, что не все зубные пасты могут подойти к такому методу.

Макияж маркером

Тейлор Свифт несколько лет назад рассказала, что красит стрелки обычным перманентным маркером. Но они представляют угрозу для тонкой кожи век, могут вызвать аллергию.

Увеличение губ перцем

В тиктоке распространяют лайфхак, как увеличить губы. Для этого используют острый перец и натирают им губы в надежде на эффектную реакцию. Такой совет в некоторых случаях даже не работает – губы только краснеют. К тому же это больно, как и любой другой лайфхак по увеличению губ, а может вызвать аллергическую реакцию. Пламперы для губ будут работать лучше и безопаснее.

Полировка волос

Полировка волос – якобы восстановительная процедура для кончиков волос. Мастер убирает иссеченные кончики бритвой – подобный метод начали делать в домашних условиях. У этого метода есть множество недостатков – волосы теряют объем, процедура противопоказана, если пряди повреждены. Потому не стоит повторять это дома.

Оливковое масло увлажняет волосы

Некоторые считают оливковое масло восстановительным и питательным средством для волос. Но на самом деле она отягощает локоны, забивает волос и особенно опасна при использовании фена или плойки.