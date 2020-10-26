1 ноября католики отмечают День Всех Святых. Этот праздник происходит от кельтов, которые отмечали наступление Нового года. По преданию, в День всех святых души возвращаются в свои дома.

Католики в этот день молятся всем святым, после чего идут на кладбище, чтобы почтить умерших. В православном мире 1 ноября в народе отмечают праздник в честь священномученика Садока, епископа Персидского и с ним 128-ми мучеников. День Садока еще называют Иванов день или проводы осени.

Именины сегодня празднуют: Дмитрий, Павел.

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Народные приметы на 1 ноября

– Если в этот день на крышу дома прилетела сова, то в этой семье скоро будет горе и кто-то умрет.

– Морозный день 1 ноября выдался – на Дмитрия Солунского (8 ноября) будет наблюдаться оттепель.

– Ночью выпал снег в небольшом количестве, но само небо является звездным – примета, что скоро ударят мощные морозы.

– Перелетные птицы 1 ноября высоко летят – зима будет снежной, и наоборот.

– Хорошо подмерзла земля перед снегопадом – ждите урожайного года.

– Холодно, идет снег – весна будет пасмурной и холодной.

– На улице тепло 1 ноября – весна будет теплой, а зима также не станет отличаться трескучими морозами.

– Сорока скачет возле дома – ждите новостей.