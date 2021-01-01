1 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать
1 января чтят память Вонифатия Римского, а также во всем мире празднуют приход Нового года. Что можно и нельзя делать в этот день и какие приметы 1 января – читайте в материале.
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Приметы
- Если ночь в первый день Нового года будет безоблачной и звездной, то год будет урожайным.
- Если 1 января теплая погода, то и лето будет жарким.
- Если на деревьях видна изморозь, то вскоре придет похолодание.
- Если ночью вокруг Луны заметна дымка, то в следующие несколько дней может снежить.
Что нельзя делать 1 января
- Не стоит много работать сегодня, так как новый год будет тяжелым.
- Нельзя ссориться и употреблять нецензурную лексику.
- Нельзя обижать людей вокруг и вступать в конфликты.
- Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.
Что можно делать 1 января
- Позвольте себе расслабиться в этот день. Сделайте приятные для себя дела, чтобы настроиться позитивно на весь следующий год.
- Проведите этот день с близкими людьми, встретьтесь с давними друзьями.
- Обдумайте, чем бы хотели заниматься в этом году и хотели бы вы что-то изменить в своей жизни.
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