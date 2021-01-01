1 января чтят память Вонифатия Римского, а также во всем мире празднуют приход Нового года. Что можно и нельзя делать в этот день и какие приметы 1 января – читайте в материале.

Именины сегодня празднуют: Григорий, Илья и Тимофей Приметы Если ночь в первый день Нового года будет безоблачной и звездной, то год будет урожайным.

Если 1 января теплая погода, то и лето будет жарким.

Если на деревьях видна изморозь, то вскоре придет похолодание.

Если ночью вокруг Луны заметна дымка, то в следующие несколько дней может снежить. Что нельзя делать 1 января Не стоит много работать сегодня, так как новый год будет тяжелым.

Нельзя ссориться и употреблять нецензурную лексику.

Нельзя обижать людей вокруг и вступать в конфликты.

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом. Что можно делать 1 января Позвольте себе расслабиться в этот день. Сделайте приятные для себя дела, чтобы настроиться позитивно на весь следующий год.

Проведите этот день с близкими людьми, встретьтесь с давними друзьями.

Обдумайте, чем бы хотели заниматься в этом году и хотели бы вы что-то изменить в своей жизни.