В ноябре 2020 года на большой экран должен был выйти фильм "007: не время умирать". И хотя из-за пандемии премьеру очередной раз перенесли, авторы проекта умело подогревают интерес публики к этой киноновинке. Так, актер Рами Малек дал откровенное интервью, в котором рассказал о съемках в "бондиане".

Рами Малек в журнале GQ

Актер сыграл главного злодея, которому противостоял Джеймс Бонд, а потому к этому персонажу приковано немалое внимание СМИ. На днях Рами Малек стал звездой нового выпуска GQ, в котором рассказал, почему согласился на роль "007: не время умирать" и чего ожидать от боевика.

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Знаменитый актер не скрывал, что этот проект – один из самых ярких в его карьере. Рами Малек впервые снялся во франшизе о Джеймсе Бонде, которую обожают миллионы киноманов. Кроме этого, "007: не время умирать" станет последней лентой, в которой знаменитого шпиона сыграл Дэниел Крейг.

Послушайте, я не мог отказаться. Это же фильм о "007". Они – часть нашей кинематографической истории. Возможность встретиться лицом к лицу с Дэниелом и дать им все, что у меня есть? Это то, на что я буду оглядываться, как на грандиозную вещь,

– рассказал Рами Малек.

Не обошел актер вниманием и слухи, что его персонаж Сафин похож на Доктора Ноу из фильма о Джеймсе Бонде 1962 года. Рами Малек отметил, что зрители сделают свое заключение, когда пересмотрят ленту. И от увиденного они будут поражены, убежден актер.

"Пусть слухи распространяются, потому что чего бы вы не ждали от этого фильма, вы будете шокированы, когда посмотрите его. Я не стану подливать масла в огонь", – заинтриговал Рами Малек.

Прокомментировал актер и перенос премьеры фильма. Сейчас выход "007: не время умирать" запланирован на 2 апреля 2021 года. Причиной для такого решения стала пандемия коронавируса, из-за которой десятки кинотеатров прекратили свою работу. Поэтому авторы новой части франшизы ждут, когда зрители смогут насладиться фильмом, не переживая за инфицирование COVID-19.

"По сути, мы создаем эти фильмы для развлечения. Поэтому в конечном итоге было бы замечательно, если бы люди чувствовали себя в безопасности, когда идут на этот фильм в кинотеатры. И, возможно, это может быть какой-то тип маркера, что мы возвращаемся к определенной нормальности", – отметил Рами Малек.

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Для журнала GQ актер примерил ретро-образы, которые стильно выглядели в кадре. А вот автором съемки был известный фотограф с украинскими корнями Курт Исваринко. Именно он создал драматические кадры с Рами Малеком, которые украсили глянец.

Рами Малек стал звездой журнала / Фото GQ

Что известно о "007: не время умирать"

Лента расскажет о новых приключениях Джеймса Бонда, которые поразят зрителей спецэффектами. По сюжету, знаменитый спецагент решил уйти на пенсию и начать спокойные будни на Ямайке. Однако его идиллия заканчивается, когда на пороге появляется агент Феликс Лейтер. Она рассказывает Бонду, что мир снова в опасности, ведь неизвестные похитили гениального ученого, способного создать оружие, которое уничтожит миллионы людей.

Но, идя по следу злоумышленников, агент 007 столкнется с мощным противником – Сафином. Против Джеймса Бонда будет не только гениальный злодей, но и новейшие технологии, которые тот использует в поединке со шпионом. Поэтому борьба между двумя героями будет ожесточенной.

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