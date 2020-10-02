Уже через месяц киноманы смогут увидеть зрелищный боевик "007: Не время умирать". А чтобы подогреть интерес зрителей к ленте, в сеть слили новые кадры фильма. На этот раз фрагменты истории о Джеймсе Бонде опубликовали в клипе Билли Айлиш.

Клип No Time To Die опубликовали на ютуб-канале Билли Айлиш 2 октября. Всего через несколько часов после презентации видео собрало более 3 миллионов просмотров. Поэтому в западных СМИ уже предполагают, что шпионская лента "007: Не время умирать" будет иметь бешеный успех в прокате.

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Об этом свидетельствуют и зрелищные кадры в клипе. Здесь можно увидеть Дэниэла Крейга в роли Джеймса Бонда, который драматично защищает от опасности свою любимую Мадлен Свонн. Авторы видео добавили и эффектные кадры драк и спецэффекты в стиле "Бондианы".

Смотрите клип к песне Билли Айлиш – No Time To Die: видео

Что известно о фильме "007: Не время умирать"

В центре сюжета фильма "007: Не время умирать" – знаменитый Джеймс Бонд. Но на этот раз агент 007 хочет отойти от дел и отдохнуть. Он поселяется на Ямайке, где беззаботно отдыхает со своей возлюбленной. Однако тихие будни прекращаются, когда на его пороге появляется бывшая коллега, которая рассказывает, что мир снова под угрозой уничтожения. По данным разведки, известный ученый бесследно исчез, а именно он может создать оружие, которое уничтожит миллионы людей.

И Бонду не остается ничего, как пойти на очередную миссию. Расследуя дело о похищении, агент 007 столкнется с опасным противником, который использует сверхсовременное оружие. Поэтому зрелищных сцен зрителям хватит.

Да и сам исполнитель главной роли Дэниел Крейг рассказывал, что именно "007: Не время умирать" имеет все шансы стать лучшей работой в серии фильмов о Джеймсе Бонде. Премьера ленты запланирована на 12 ноября 2020 года, так что зрители скоро сами смогут убедиться в этом.

Смотрите трейлер к фильму "007: Не время умирать": видео