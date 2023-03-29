Морква з розсади не приживається: правда чи міф

Вирощувати моркву не легко, як здається на перший погляд. Досвідчені садівники знають, як важко пересаджувати розсаду у відкритий ґрунт, тому часто обирають насіння. Читайте в матеріалі переваги та перевірені поради вирощування розсади моркви.

Поширена думка, що морква – єдиний коренеплід, який не можна пересаджувати, бо він не зможе прижитися. Насправді моркву можна вирощувати й розсадою, але робити це потрібно правильно, зазначає 24 Канал.

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Переваги розсади від насіння

Морква менше пошкоджується морквяною мухою.

Бур'яни знищуються до пересаджування розсади, що унеможливлює конкуренцію з дрібними сіянцями.

Менші витрати посівного матеріалу.

Розсада

Для вирощування розсади моркви потрібно використовувати дражоване насіння. Його висівають у торф'яні таблетки, касети або в інші місткості на глибину до 2 сантиметрів за схемою 3 на 3 сантиметри. Розсаду найкраще тримати в теплиці та рясно поливати. Після посіву перші паростки можуть з'являтися через тиждень, а вже більше – через два-три тижні. Пересаджують сіянці моркви віком до 20 діб у фазі 1 – 3 справжніх листків.

Пересадка

За день до переселення ґрунт варто добре зволожити. Пересаджувати потрібно прямо із земляною грудкою, не оголюючи корінь, адже якщо пошкодити його, він дасть бічні пагони й морква буде погано рости та стане кривою. Найкраще висаджувати паростки у лунку глибиною 20–25 сантиметрів, на відстані 6 сантиметрів із міжряддями 45 сантиметрів. Також це потрібно робити, коли сонце спаде та притінити у перші дні після висаджування, щоб рослина адаптувалася.



Як виростити моркву / Фото Pinterest

Місце і час

Морква має перебувати під прямими сонячними променями тому варто виділяти найбільш освітлене місце. Моркву для вживання сіють з настанням весни, щойно прогріється ґрунт і минуть заморозки. Найкращий час для посадки - квітень або травень.

Догляд

Без поливу морква стає млявою і гіркою, перший час після пересадки варто поливати рослину щодня, а потім, як вона вкорінитися – раз на 5-7 днів. Також моркву варто підживлювати двічі на сезон.

Автор: Діана Сікорська

влітку розпушування землі в міжряддях та прополювання дуже важливе, адже морква вибаглива до ґрунтових умов. Вона потребує добре аерованих, розпушених, забезпечених поживними речовинами ґрунтів для якісного зростання.