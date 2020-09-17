Королева Нідерландів Максима в час пандемії не боїться відвідувати світські події. Днями вона побувала на відкритті театру Zuidplein, де продемонструвала неймовірний образ.

Офіційний захід відбувся 16 вересня в Роттердамі, передає 24 канал. Поява Її Величності на відкритті театру була передбачуваною, адже Максима є королівським патроном закладу. Щоб підтримати митців у час пандемії, вона сама завітала до Zuidplein та на власному прикладі показала, що зберігати соціальну дистанцію та дотримуватись порад ВООЗ просто.

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У рамках урочистого заходу королева переглянула постановку за участю відомих у Нідерландах акторів. Окрім цього, Її Величність Максима залюбки поспілкувалась з працівниками театру та обговорила, як пандемія вплинула на роботу, і як адміністрації Zuidplein пережити коронакризу.



Королева Максима у Роттердамі / Фото Пресслужба палацу

Привернув увагу і ефектний вигляд королеви Максими. Перед камерами представниця монархії постала у розкішному костюмі від Chanel, що складався із картатої сукні і піджака. Трендовий look знаменита модниця доповнила туфлями-човниками, білими рукавичками і брендовою сумочкою.

Та головним акцентом образу став крислатий капелюшок, зроблений у кольоровій гамі вбрання. Саме цей аксесуар допоміг королеві Максимі бути в центрі уваги.



Королева Нідерландів Максима / Фото Getty Images



Її Величність Максима виступила з промовою / Фото Пресслужба палацу



Театр у час пандемії / Фото Пресслужба палацу