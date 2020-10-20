Герцоги Кембриджські зустрілись з героями фотопроєкту Hold Still, який присвячений пандемії коронавірусу. Для виходу Кейт Міддлтон обрала пальто від культового британського дизайнера Александра Макквіна та довершила його брендовими речима.

У травні цього року Кейт Міддлтон разом з Національною портретною галереєю запустила фотопроєкт Hold Still, який покликаний висвітлювати життя Великобританії в умовах пандемії. На одному з найкращих фото був зображений волонтер благодійної організації Hackey Food Hub Самі Айед. Саме йому пощастило особисто поспілкуватися з герцогами Кембриджськими. Про це інформує Hello.

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Як з'ясувалось, чоловік не знав, що став героєм фотопроєкту завдяки кадру колеги. Він вперше почув про це від представників Національної портретної галереї, а згодом йому зателефонувала сама Кейт Міддлтон.

"Герцогиня зателефонувала мені кілька тижнів тому, і ми так мило поговорили. Вона розповіла мені, що хотіла б зробити фото того, як Великобританія справляється з пандемією, а також показати, що люди пережили і все ще переживають. Герцогиня здалася мені дійсно турботливою, я був так вражений, що вона знайшла час зателефонувати мені", – зізнався Самі Айед.

Герцоги Кембриджські також навідались у лікарню Святого Варфоломія, аби поспілкуватися з онкологом Джойсом Дуа, який також став учасником фотопроєкту.

Образ Кейт Міддлтон

Для виходу герцогиня обрала довге класичне пальто червоного кольору на ґудзиках, яке пошив на замовлення відомий бренд Alexander McQueen. Вона обрала блузку кремового кольору та чорну плісировану спідницю довжини міді.

Довершили образ Кейт Міддлтон чорні замшеві туфлі на стійких підборах від преміального бренду Gianvito Rossi за 695 доларів – майже 20 тисяч гривень, та вишукана чорна сумка від Grace Han за 1595 фунтів стерлінгів – понад 58 тисяч гривень.

Бездоганна укладка і легкий денний макіяж з акцентом на очі підкреслювали вроду герцогині Кембриджської, а лаконічні срібні сережки-кільця чудово поєднувались з look. Не забула вона й про захисну маску з принтом, яка також виглядала стильно.



Кейт Міддлтон / Фото Getty Images