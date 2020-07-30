Микола Мозговий – співак та композитор, золоте ім'я української естради. Його серце зупинилося 10 років тому, проте пісні досі лунають у різних куточках України і користуються популярністю серед сучасних артистів. У 10-ту річницю смерті знаменитості журналісти LifeStyle 24 пропонують згадати його найкращі твори.

Микола Петрович народився у 1947 році в селі Сарнів Волочинського району Хмельницької області. Він з дитинства захоплювався музикою і розвивав свій талант. Що відомо про життя народного артиста України та його творчу спадщину – читайте у матеріалі 24 каналу.

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Творча біографія

У 1962 році Микола Мозговий вступив до Чернівецького музичного училища імені Сидора Воробкевича. Після його закінчення вирішив навчатися у Харківському юридичному інституті. Проте згодом забрав звідти документи, адже паралельно навчався в Республіканській студії естрадно-циркового мистецтва в Києві. Там також працював співаком в ресторані "Метро".

Згодом Микола Петрович продовжив навчання у Київській державній консерваторії імені П.І.Чайковського. Він займався улюбленою справою та виводив українську музику на новий рівень. Протягом своєї кар'єри став професійним співаком, композитором. Він написав пісні, що популярні не одне покоління.



Микола Мозговий / Фото: uaestrada.org

У 1986 році Микола Мозговий вирішив зібрати власний гурт "Вересень". Разом із колективом він гастролював батьківщиною. У тому ж році отримав почесне звання "Заслужений артист України". Композитор брав участь у різноманітних конкурсах, де був членом жюрі. Він не лише дарував свою музику людям, а й займався менеджментом у шоу-бізнесі, допомагав молодим виконавцям. А у 1993 році був удостоєний звання "Народний артист України" за великий особистий внесок у розвиток і збагачення української культури, високу професійну майстерність.

У 2005 році співак став генеральним директором та художнім керівником Національного палацу мистецтв "Україна". Цю роботу він поєднував із написанням дисертації на тему "Становлення і тенденції розвитку української естрадної пісні". Захистивши її, здобув науковий ступінь кандидата мистецтвознавства.

Найкращі твори

Авторські пісні

"Край, мій рідний край";

"Ти пригадай";

"Спомин";

"Горянка";

"Вперше";

"Материнська любов".

Микола Мозговий – "Материнська любов": дивіться відео онлайн

Пісні на слова українських поетів

"На щастя, на долю" (слова М. Ткача);

"Серце скрипки" (слова В. Герасимова);

"Тополиний край" (слова В.Крищенка, музика І.Поповича);

"Зачаруй нас, любов" (слова В. Герасимова);

"Минає день, минає ніч" (слова Ю. Рибчинського).

Микола Мозговий – "Минає день, минає ніч": дивіться відео онлайн