Популярна українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк активно подорожує Україною для зйомок нового проєкту Le Маршрутка. Зірка вже завершила знімальний процес на заході, а тепер вирушила на схід, де відвідала шахту та металургійний завод.

На особистій інстаграм-сторінці знаменитість поширила декілька ефектних кадрів з "АрселорМіттал Кривий Ріг" – найбільшого підприємства гірничо-металургійного комплексу України та шахти "Гвардійської".

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Оскільки Леся Нікітюк часто є ведучою програм про подорожі, то вона неодноразово бувала на незвичних, а інколи й небезпечних локаціях. Днями зірка відправилася на металургійний завод та шахту, де не лише зняла новий випуск для свого проєкту, а й поспілкувалася з робітниками.

У дописі блогерка зізналася, що на прикладі своєї сім'ї знає, як важко працювати на виробництві. Коли Леся була маленькою, то її тато йшов на роботу, коли донька ще спала, а повертався – коли вже спала. У публікації телеведуча зазначила, що в "АрселорМіттал Кривий Ріг" вкотре побачила як виглядають справжні чоловіки – роботящі, втомлені, з іскоркою в очах і вогнем у серці. І на обличчях у них сяють усмішки.

І хоча Леся була одягнена у спеціальний одяг, проте волосся вклала у ідеальні локони, а на обличчі зробила бездоганний макіяж.

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Також Леся оприлюднила кадри з шахти "Гвардійської". У дописі вона розповіла, що на глибині 1430 метрів під землею шахтарі добувають залізну руду. В рік її загалом видобувають 5 мільйонів тонн, а одна тонна руди коштує приблизно 50 доларів.

Леся зазначила, що вона не лише одягнула робітничу форму та побувала на екскурсії в шахті, а й поспілкувалася із шахтарями.

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