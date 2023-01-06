Різдво Христове 2023: головні традиції та символи відзначення свята в Україні

Різдво в Україні відзначають 7 січня згідно з юліанським календарем. Це світле свято дарує надію та радість, адже воно присвячене дню народженню Ісуса Христа, який прийшов на Землю, що стати Спасителем для всього людства. Про українські народні символи та традиції святкування Різдва – читайте далі в матеріалі.

Різдво є одним з найголовніших християнських свят. Прихід Ісуса Христа поділив історію на "до" і "після", тож саме з його дня народження розпочалося сучасне літочислення – "наша ера". У це свято українці прославляють Бога, відвідують святкові Богослужіння, збираються у колі всієї сім'ї й вітають один одного піснями-колядками, зазначає 24 канал.

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Народні традиції святкування Різдва Христового в Україні

За традицією Різдву Христовому передує Різдвяний піст, який триває сорок днів із 28 листопада по 7 січня. У народі його ще називають "Пилипівка", оскільки його початок припадає на день пам'яті апостола Пилипа.

Різдвяний піст призначений для духовного та фізично очищення людини. Також у цей час віряни багато моляться, читають Біблію й роздумують над сенсом Різдва.

Напередодні свята 6 січня відбувається Святвечір. Українські господині готують 12 пісних страв, які символізують 12 апостолів. Також вся родина збирається за одним святковим столом і для того, щоб розпочинати вечеряти спершу очікує сходження у небі першої зірки, яка нагадує Вифлеємську зорю, що привела мудреців до того місця, де народився Ісус.

Як святкують Різдво в Україні – цікаві традиції та символи / Фото "Факти"

Святий вечір має розпочатися із молитви та запалюванням різдвяної свічки. У присутності всієї родини господар будинку благословляє вечерю й тоді всі розпочинають їсти кутю та інші страви.

Кутя вважається головною стравою на столі. Вона складається із пшеничної чи ячмінної каші, перетертого маку, родзинок, горіхів та меду.

У народних традиціях почесне та важливе місце у Святвечір займає оформлення столу. Спершу його застеляють свіжим сіном або соломою, зверху насипають трохи зерна і покривають красивою скатертиною. По кутках столу під скатертину кладуть по зубчику часнику, який згідно з давніми віруваннями наших предків захищає усю сім'ю та хату від злих сил та хвороб.

На почесне місце у будинку ставлять дідух. Це вівсяний, житній чи пшеничний сніп, який символізує добробут, хороший урожай, багатство, він є оберегом роду й духом усіх предків.

Різдво в Україні 2023 – як відзначають, традиції та символи свята / Фото Tobiporada

Ранок 7 січня розпочинається із того, що всі вітають з Різдвом один одного фразою "Христо народився!", а у відповідь лунає "Славімо Його!". Також у цей день заведено йти на святкове Богослужіння, а згодом відвідувати своїх родичів. Цього дня українці не обмежують себе їжею й можуть їсти м'ясні та інші ситні страви.

Хорошою різдвяною традицією вважається колядування, а також вертеп. З вечора 6 січня заведено колядувати в будинках та по вулицях. Для цього хлопці й дівчат готують спеціальні пісні та вірші з побажаннями достатку, здоров'я та миру. Ще часто із собою в руках носять велику зірку, покриту позолоченим папером й закріплену на палиці, а також згадують біблійні сюжети народження Ісуса. За такі привітання колядники отримують у подарунок солодощі та монети.

Вертеп – це своєрідний мандрівний театр за допомогою якого з хати до хати прославляють новонародженого Ісуса. Це не лише пересувний мініатюрний ляльковий театр. В Україні є дуже популярним вертеп із живих людей, які виконують ролі різних персонажів з усім відомої різдвяної історії.