Найважливіший прийом їжі за день – це сніданок. Тому треба піклуватись про те, щоб він був максимально поживним.

Підбірка рецептів доволі проста та легка в приготуванні. Це важливо для тих, хто поспішає вранці, адже максимальний час на приготування подібних страв – не більш ніж 20 хвилин, повідомляє 24 канал.

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Рецепти, які можна приготувати на сніданок швидко і легко

Скрамбл зі шпинатом

Один з найулюбленіших ранкових рецептів кулінарного експерта Євгена Клопотенка – це скрамбл зі шпинатом. Приготування такої страви не забере у вас більш ніж 10 хвилин.

Інгредієнти:

3 яйця;

30 грамів вершкового масла;

50-70 грамів шпинату;

2 ст. л. рослинної олії;

1 зубчик часнику;

сіль та перець.



Скрамбл зі шпинатом за рецептом Євгена Клопотенка

На розігріту пательню з рослинною олією покладіть шпинат. Потримайте 1 – 2 хвилини. Дірбно порізаний зубчик часнику додайте до шпинату та готуйте ще приблизно 1 хвилину. В окремій посудині змішайте яйця, посоліть їх та поперчіть за смаком.. Вершкове масло розігрійте в іншій сковорідці. Після зменшення вогню вилийте підготовлені яйця. Постійно помішуйте скрамбл протягом 1 хвилини, потім додайте шпинат.

Гранола

Найпростіший сніданок – гранола. Залежно від інгредієнтів для приготування самого снеку потрібно близько години. Але зробити його варто заздалегідь, сама ж гранола зберігається впродовж двох тижнів.

Інгредієнти:

50 грам сухофруктів

800 грам вівсяних пластівців

50 грам подрібнених горіхів

1 столова ложка меду

1 чайна ложка кунжуту

200 грам тертих яблук



Гранола – швидкий та легкий сніданок

Приготування:

З'єднавши усі інгредієнти, суміш ретельно вимішують і викладають на змащене олією деко, формуючи снеки у вигляді "ковбасок". Потім сформовану страву потрібно помістити у духову шафу при температурі 150 градусів. Час випікання складає 40-50 хвилин. Остиглу гранолу ламають на шматки. У такому вигляді ласувати нею можна упродовж двох тижнів.

Вранці достатньо з'їсти невелику кількість граноли з йогуртом, чаєм або ж кавою.

Сир з бананами

Швидкий і легкий сніданок, приготування якого забере лише 5 хвилин.

Інгредієнти:

100 грамів сиру

1 великий банан

1 чайна ложка меду



Сир із бананами – варіант легкого сніданку

Приготування:

Висипте в миску 100 грамів сиру. Додайте туди чайну ложку меду. Наріжте великий банан півкільцями і теж викладіть в миску. Ретельно перемішайте й насолоджуйтеся ситною та легкою стравою.

Омлет

Класична страва до сніданку, яку можна куштувати із різноманітними варіаціями.

Інгредієнти:

6 штук яєць

200 грам сметани

100 мілілітрів нежирних вершків

60 грам натертого твердого сиру

усі інші інгредієнти за смаком



Поснідавши омлетом, ви отримаєте заряд сили на цілий день

Приготування:

Вмикаємо духову шафу на 180 градусів. Розбиваємо в миску шість яєць, додаємо до них сметану, вершки, дрібку солі, нашатковану зелень, мускатний горіх. Усе це ретельно перемішуємо. Додаємо натертий твердий сир. Суміш виливаємо в змащену олією або вершковим маслом глибоку пательню, ставимо в духовку на 20 хвилин. Урізноманітнити омлет можна, додавши в нього відварне м'ясо, шинку або ж овочі.

Смузі з авокадо

Також таке смузі може підійти для перекусу.

Інгредієнти (на 2 порції):

1 авокадо

половинка банана

230 мілілітрів молока



Просто та дуже швидком можна приготувати смузі з авокадо / Фото: the-challenger

Приготування:

Миємо та обсушуємо авокадо та банан. Очищаємо фрукти та нарізаємо. Змішуємо у блендері фрукти та молоко. Переливаємо готове смузі у красивий стаканчик, можна прикрасити листочком м’яти.

Смачного!