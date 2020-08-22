Як зробити сніданок швидко і легко: рецепти
Найважливіший прийом їжі за день – це сніданок. Тому треба піклуватись про те, щоб він був максимально поживним.
Підбірка рецептів доволі проста та легка в приготуванні. Це важливо для тих, хто поспішає вранці, адже максимальний час на приготування подібних страв – не більш ніж 20 хвилин, повідомляє 24 канал.
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Рецепти, які можна приготувати на сніданок швидко і легко
Скрамбл зі шпинатом
Один з найулюбленіших ранкових рецептів кулінарного експерта Євгена Клопотенка – це скрамбл зі шпинатом. Приготування такої страви не забере у вас більш ніж 10 хвилин.
Інгредієнти:
3 яйця;
30 грамів вершкового масла;
50-70 грамів шпинату;
2 ст. л. рослинної олії;
1 зубчик часнику;
сіль та перець.
Скрамбл зі шпинатом за рецептом Євгена Клопотенка
- На розігріту пательню з рослинною олією покладіть шпинат. Потримайте 1 – 2 хвилини.
- Дірбно порізаний зубчик часнику додайте до шпинату та готуйте ще приблизно 1 хвилину.
- В окремій посудині змішайте яйця, посоліть їх та поперчіть за смаком..
- Вершкове масло розігрійте в іншій сковорідці. Після зменшення вогню вилийте підготовлені яйця.
- Постійно помішуйте скрамбл протягом 1 хвилини, потім додайте шпинат.
Гранола
Найпростіший сніданок – гранола. Залежно від інгредієнтів для приготування самого снеку потрібно близько години. Але зробити його варто заздалегідь, сама ж гранола зберігається впродовж двох тижнів.
Інгредієнти:
50 грам сухофруктів
800 грам вівсяних пластівців
50 грам подрібнених горіхів
1 столова ложка меду
1 чайна ложка кунжуту
200 грам тертих яблук
Гранола – швидкий та легкий сніданок
Приготування:
- З'єднавши усі інгредієнти, суміш ретельно вимішують і викладають на змащене олією деко, формуючи снеки у вигляді "ковбасок".
- Потім сформовану страву потрібно помістити у духову шафу при температурі 150 градусів. Час випікання складає 40-50 хвилин.
- Остиглу гранолу ламають на шматки. У такому вигляді ласувати нею можна упродовж двох тижнів.
Вранці достатньо з'їсти невелику кількість граноли з йогуртом, чаєм або ж кавою.
Сир з бананами
Швидкий і легкий сніданок, приготування якого забере лише 5 хвилин.
Інгредієнти:
100 грамів сиру
1 великий банан
1 чайна ложка меду
Сир із бананами – варіант легкого сніданку
Приготування:
- Висипте в миску 100 грамів сиру.
- Додайте туди чайну ложку меду.
- Наріжте великий банан півкільцями і теж викладіть в миску.
- Ретельно перемішайте й насолоджуйтеся ситною та легкою стравою.
Омлет
Класична страва до сніданку, яку можна куштувати із різноманітними варіаціями.
Інгредієнти:
6 штук яєць
200 грам сметани
100 мілілітрів нежирних вершків
60 грам натертого твердого сиру
усі інші інгредієнти за смаком
Поснідавши омлетом, ви отримаєте заряд сили на цілий день
Приготування:
- Вмикаємо духову шафу на 180 градусів.
- Розбиваємо в миску шість яєць, додаємо до них сметану, вершки, дрібку солі, нашатковану зелень, мускатний горіх. Усе це ретельно перемішуємо. Додаємо натертий твердий сир.
- Суміш виливаємо в змащену олією або вершковим маслом глибоку пательню, ставимо в духовку на 20 хвилин.
- Урізноманітнити омлет можна, додавши в нього відварне м'ясо, шинку або ж овочі.
Смузі з авокадо
Також таке смузі може підійти для перекусу.
Інгредієнти (на 2 порції):
1 авокадо
половинка банана
230 мілілітрів молока
Просто та дуже швидком можна приготувати смузі з авокадо / Фото: the-challenger
Приготування:
- Миємо та обсушуємо авокадо та банан.
- Очищаємо фрукти та нарізаємо.
- Змішуємо у блендері фрукти та молоко.
- Переливаємо готове смузі у красивий стаканчик, можна прикрасити листочком м’яти.
Смачного!