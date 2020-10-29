Знаменита українська актриса Ольга Сумська любить тішити своїх рідних смачними стравами. Знаменитість часто ділиться з прихильниками рецептами та розповідає, чим любить поласувати.

Так, на своїй особистій сторінці в інстаграмі, Ольга Сумська поділилася з підписниками новим поживним рецептом. Акторка опублікувала рецепт фірмових котлет.

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Рецепт фірмових котлет від Ольги Сумської

Інгредієнти:

300 г курячого фаршу

200 г тертого кабачка

1 яйце

одна цибулина

зелень

сіль, перець за смаком

Рецепт приготування котлет:

Кабачок потріть на найдрібнішій терці та змішайте з фаршем. Додайте яйце, потерту цибулину, зелень та базилік за смаком. Посоліть, поперчіть, розмішайте і зробіть з отриманої суміші котлетки потрібної вам форми. Викладіть на сковорідку.

За бажанням, котлети на сковорідці можете смажити не повністю, а допекти їх у духовці, поставивши на 10 хвилин до запікання.

Як приготувати котлети від Ольги Сумської: відео