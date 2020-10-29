Рецепт фірмових котлет від Ольги Сумської
Знаменита українська актриса Ольга Сумська любить тішити своїх рідних смачними стравами. Знаменитість часто ділиться з прихильниками рецептами та розповідає, чим любить поласувати.
Так, на своїй особистій сторінці в інстаграмі, Ольга Сумська поділилася з підписниками новим поживним рецептом. Акторка опублікувала рецепт фірмових котлет.
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Рецепт фірмових котлет від Ольги Сумської
Інгредієнти:
- 300 г курячого фаршу
- 200 г тертого кабачка
- 1 яйце
- одна цибулина
- зелень
- сіль, перець за смаком
Рецепт приготування котлет:
Кабачок потріть на найдрібнішій терці та змішайте з фаршем. Додайте яйце, потерту цибулину, зелень та базилік за смаком. Посоліть, поперчіть, розмішайте і зробіть з отриманої суміші котлетки потрібної вам форми. Викладіть на сковорідку.
За бажанням, котлети на сковорідці можете смажити не повністю, а допекти їх у духовці, поставивши на 10 хвилин до запікання.
Як приготувати котлети від Ольги Сумської: відео