Популярна українська співачка Тіна Кароль вкотре здивувала шанувальників. Вона спустилася у метро в розкішній сукні із прозорим низом, де зустрілася із фанатами. Таким чином зірка взяла участь у зйомках святкового відео до Дня Незалежності України.

Тіна Кароль вміє вражати. Вона не боїться брати участь у різноманітних творчих колабораціях та оригінальних зйомках. Днями артистку помітили у київському метро. Відповідні фото та відео опублікував її фан-клуб на інстаграм-сторінках.

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На ролику, який з'явився в мережі, виконавиця позує у розкішному look на ескалаторі, який їде вниз. Зірка вперше знімалася на такій локації, чим виклала захват від фанатів. Вони ж змогли побачитися із улюбленицею, коли та спустилася.

Образ Тіни Кароль

Для зйомок Тіна обрала вишукану сукню від знаменитого дизайнера David Koma. Вона складалася із боді сріблястого кольору, що було розшите паєтками та золотистої прозорої спідниці максі. Сяючий аутфіт гарно підкреслив пікантні форми знаменитості та її сексуальність. Вартість такого вбрання становить 56 тисяч гривень. Співачка поєднала його із босоніжками на підборах.

Розкішний образ зірка доповнила красивими сережками. На обличчі вона зробила насичений макіяж з червоною помадою на губах. Волосся вклала у звичні локони. Кароль, як завжди, виглядала неперевершено і вкотре довела, що є однією із найпривабливіших жінок в українському шоу-бізнесі.

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