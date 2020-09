Американська співачка Біллі Айліш у свої 18 змогла добитись більшого, ніж деякі артисти у 90. Зірка знає, як йти до своєї мети та не зважати на думку інших, про що вона хоче розповісти у власному документальному фільмі "Біллі Айліш: Світ трохи розмитий" (Billie Eilish: The World's a Little Blurry).

Про створення документальної стрічки Біллі Айліш повідомила на своїй інстаграм-сторінці. Прем'єра фільму запланована на лютий 2021 року, а робота над ним тривала останні кілька років. Деякі фрагменти фільму охоплять час створення її знаменитого альбому When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, який і приніс їй світову популярність.

Варто знати Співачка Біллі Айліш: хто це і про що її альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go

Режисером фільму про наймолодшу володарку премії Греммі став Ар Джей Катлер, який зняв чимало відомих стрічок, що отримали кінонагороди: "Якщо я залишуся" (2014), "Вересневий номер" (2009) та інші.

Нову кінострічку "Біллі Айліш: Світ трохи розмитий" можна буде побачити як на великих екранах в кінотеатрах, так і на стрімінговом сервісі Apple TV +.

Що відомо про Біллі Айліш?

Дівчина з Лос-Анджелеса у віці 8 років почала співати в складі хору, а в 11 – писати власні пісні. Свого часу вона мріяла про танцювальну кар'єру, але у 2016 році отримала складну травму, через що розпрощалась із цією думкою. У 2015 році вона записала свою першу пісню Ocean Eyes, яку написав її брат. Сингл приніс їй великий успіх, а нові музичні хіти та альбоми завойовували усі світові чарти.

Вона стала володаркою декількох нагород, включаючи три нагороди від MTV Video Music Awards та побила два рекорди Книги рекордів Гіннесса. Зірка стала головною переможницею церемонії Греммі-2020, отримавши 5 статуеток із шести номінацій.