Принцеса Діана вже давно надихає Голлівуд на створення нових проєктів. Цього разу про життя Леді Ді хочуть зняти мюзикл. Його прем'єра відбудеться на стрімінговій платформі Netflix та Бродвеї.

Що відомо про мюзикл

Як повідомляє The Guardian, спершу презентація мюзиклу була запланована на 31 березня 2020 року. Однак пандемія коронавірусу та строгий карантин змусили авторів проєкту перенести зйомки. Наразі прем'єру запланували на початок 2021 року, однак наголосили, що все залежить від епідеміологічної ситуації.

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Зйомки відбудуться в театрі Longacre, що в Нью-Йорку. Щоб не наражати глядачів на небезпеку інфікування, мюзикл знімуть у порожньому залі.

"Ми дуже раді, що нарешті зможемо показати наше шоу любителям театру в усьому світі. Хоча нічого не може замінити живий театр, для нас велика честь бути частиною якісних проєктів, які Netflix надає своїм передплатникам по всьому світу", – заявили продюсери мюзиклу.

Деталей сюжету поки вирішили не розсекречувати. Однак відомо, що головну роль принцеси Діани виконає бродвейська зірка Жанна де Вааль. Її партнером стане Рой Хартрампф, який зіграє принца Чарльза.



Принцесу Діану в мюзиклі зіграє бродвейська акторка / Фото The Daily Mail

Які актриси ще грали принцесу Діану

Чимало голлівудських білявок мріяли хоч раз постати в образі принцеси Діани у фільмах. Оскільки ця роль завжди привертає велику увагу громадськості та ЗМІ, продюсери прискіпливо обирають зірок. Хто з акторок таки перевтілювався у Леді Ді – дивіться у невеликій добірці фото.

Емма Коррін і принцеса Діана в серіалі "Корона" / Фото LifeStyle 24



Наомі Воттс у ролі принцеси Діани / Фото IMDb



Женев О'Рейлі в образі Діани / Фото IMDb