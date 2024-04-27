5 українських прізвищ, які колись належали нещасливим людям

У давні часи люди отримували прізвища, які характеризували їхній характер, професію чи зовнішність. Кожне – по-своєму цікаве та індивідуальне. Були й родові імена, які раніше давали нещасливим українцям.

У список потрапили прізвища, які й зараз можна почути в Україні. Тож знаходьте ваше або когось зі знайомих. Більше – у матеріалі.

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Які прізвища отримували нещасливі люди

Пугач

Прізвище Пугач утворилося від назви птаха. З давніх-давен у народі вважають, що він приносить біду. Якщо кричить пугач – значить наближається небезпека. У наш час це прізвище є досить популярним, адже його мають аж 8695 людей. Найчастіше зустрічається у Києві, Дніпрі та Сумах.

Могила

Прізвище Могила вже за звучанням не викликає позитивних емоцій. Воно асоціюється з похоронами, цвинтарем, сльозами та сумом. Можливо, саме через це належало людям, які не відчували себе щасливими та не були такими. Зараз налічується 2273 українців з цим прізвищем. Вони, зокрема, проживають у Кривому Розі, Києві та Дніпрі.

Походження українських прізвищ / Фото Unsplash

Нагорна

Прізвище Нагорна – дуже поширене в Україні, оскільки носіїв є аж 8171. Не так часто його можна почути у західних областях. У Києві проживає 578 власників цього родового імені, у Харкові – 240, а у Сумах – 217. Цікаво, що таке прізвище має відома українська журналістка Наталія Нагорна.

Гулак

Прізвище Гулак можна знайти у козацьких реєстрах за 1649 рік. Однак раніше воно також було й іменем, яке носив один із козаків Корсунського полку. Вважається, що утворилося від слова "гуляка", яке трактується як "крикун". Це прізвище носять 2195 людей у нашій країні. Найпопулярніше воно у Києві.

Лимарь

Прізвище Лимарь зустрічається рідше, ніж попередні. Воно належить лише 797 українцям. Деякі з них мешкають у Києві, Дніпрі та Запоріжжі. На Заході України людей з таким родовим іменем є дуже мало. Воно походить від назви професії лимар. Ці майстри роблять шкіряні речі з вичиненої шкіри-сириці.