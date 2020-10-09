Український співак, учасник "Ліги Сміху", "Х-фактора", "Голосу країни" Олександр Біденко презентував дебютний відеокліп на трек "Так тихо падає дощ".

Олександр Біденко неодноразово брав участь у різноманітних талант-шоу. Він вражав своєю харизмою на багатьох проєктах, а тепер на його офіційному ютуб-каналі відбулася прем'єра першого кліпу на ліричну композицію.

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Насамперед, я – ліричний виконавець. Більшість мої пісень про людські почуття, а саме – кохання. Під час знімання дебютного відео, не легко було показати всі переживання і хвилювання, не маючи за плечима досвіду акторської майстерності,

– поділився артист.

За словами артиста, ідея зйомки кліпу виникла у друзів, які прослухали трек і змотивували Олександра приступити до знімального процесу. І всього за два дні вдалося втілити задумане в реальність. Режисерами відеокліпу стали Лілія Грушицька та Віталій Мельничук.

Олександр зізнався, що його мета – передати слухачеві всю глибину людських почуттів та переживань, думок людини, пов'язаних ї її життям та тим, що навколо.

У кожного з нас є те, заради чого варто жити і йти вперед – це любов. Для мене, як і для кожного артиста, слухачі відіграють важливу роль в розвитку творчості. вони є моєї головним критиком і поштовхом для подальшої роботи,

– розповів Олександр.

У дебютній роботі Олександра показано магію почуттів між чоловіком та жінкою і те, наскільки кохання може зводити з розуму. На знімальному майданчику артисту навіть довелося приймати душ, демонструючи своє тіло на всю країну.

Найсмішнішим моментом були зйомки в душі з оператором. Для мене це незвичне відчуття, оскільки раніше ніколи не доводилося приймати душ під наглядом великої кількості людей, що входять до складу знімальної команди, а тепер і перед глядачами та шанувальниками,

– поділився співак.

Олександр Біденко – "Так тихо падає дощ": дивіться відео онлайн

Що відомо про Олександра Біденка?

Олександр Біденко – український співак, учасник телевізійних проектів "Ліга Сміху", "Х-фактор", "Голос країни". Писати музику почав під час навчання в музичному училищі. З 2009 року мав концерти в країнах Європи та Азії (Іспанія, Польща, Малайзія та інші). Співпрацював з багатьма відомими артистами з України та інших країн. Після початку війни на Донбасі у 2014 році веде активну музично-волонтерську діяльність, за що отримав подяку від міністра культури та президента України.