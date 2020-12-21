22 грудня відзначають день святої Анни. День Ангела святкують усі жінки та дівчата, які мають ім'я Анна. З івриту це ім'я перекладається як хоробра та сильна. Як красиво та оригінально привітати Анну – читайте в матеріалі Lifestyle 24.

Анна – одне з найпопулярніших імен в Україні, тому в кожного точно є подруги чи родичі з таким ім'ям. Не забудьте в цей день привітати подругу, сестру, маму чи дівчину! А щоб ваші слова не були банальними та простими – ми зібрали щирі привітання у прозі та віршах.

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Привітання з Днем Анни у прозі

Аню, сьогодні день твого Ангела. Я тебе вітаю і хочу побажати, щоб твій невидимий захисник оберігав тебе від різних бід і напастей, щоб направляв тебе на гарний шлях, не давав тобі сумувати! Бажаю, щоб погані думки не тривожили тебе і хочу тобі побажати, щоб ти частіше посміхалася, адже, коли ти посміхаєшся, твій Ангел світиться від щастя і це світло відбивається у твоїх в очах. Нехай твій Ангел береже тебе! Будь щаслива!

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Мила Анечко, я тебе щиро вітаю з днем ​​ангела і хочу побажати, щоб дорога твого життя була довгою і щасливою, щоб на шляху тобі зустрічалися добрі люди і вірні друзі, щоб в будь-який діяльності ти була самою досконалістю, щоб тебе щиро любили і цінували тебе!



З Днем ангела Анни – привітання у прозі

У день Ангела хочу побажати тобі від щирого серця: міцного здоров’я, палкої любові, сімейного затишку, прибуткової роботи, неосяжного щастя та нестримного натхнення. Нехай кожен день буде насиченим, цікавим та щасливим! Вітаю!

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Бувають моменти, коли в долю втручається інтуїція і ніякі закони природи не можуть пояснити наші рішення. Багато хто вірить, що в такі миті ангел на плечі нам шепоче, як потрібно вчинити, а внутрішній голос розуму – не що інше, як його святе напуття. Я тобі бажаю в цей особливий день згадати, як часто ти дієш за покликом свого серця і зробити це головним законом у своєму житті. Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч з тобою!

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Не дарма в народі кажуть: "Небо – терем Божий, а зірки – вікна, звідки ангели дивляться". Нехай твій ангел-охоронець не втомлюється спостерігати з небес за твоїми діяннями, оберігає від злого слова і лукавого погляду і допомагає тобі створювати сімейне вогнище.

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Жінка, яка стає матір'ю, часто молиться ангелам, щоб уберегти своє дитя від життєвих напастей. Проте і у неї є своя свята покровителька, яка носить її ім'я. У цей день я хочу тобі нагадати про твого ангела, який слідує за тобою у всіх твоїх справах. Вір у його силу, звертайся до нього в скрутну хвилину і ти завжди будеш відчувати його підтримку і благодать.

Привітання з Днем Анни у віршах

Хай добрий Ангел береже повік

Вогонь зорі, що долею зоветься.

Життя, неначе вишитий рушник,

Багрянцем калиновим усміхнеться.

Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,

Нехай здійсняться тисячі бажань,

Щоб доля дарувала тільки щастя,

Ні грама бід, ні капельки страждань.

Будьте завжди гарними і молодими,

Бажаними, добрими і простими.

Зажди усміхненими і милими,

Зажди коханими і єдиними.



Привітання з Днем ангела Анни – вітання у віршах

Нехай сяють очі з ніжністю,

А серце розквітне радістю,

Хай доля красива, як соняшник,

Дарує тобі щастя райдугу.

Хай сонечко світить із ясного неба,

Бажаєм усього, чого тільки треба,

Добре здоров’я і щастя без ліку,

Хай обминають дім ваш тривоги,

Цвітом і рястом проляжуть дороги.

Щоб серце твоє зігрівало тепло,

Щоб завжди в душі панувало добро,

Краси і наснаги, і доброї , щедрої долі!

***

Анно!

Я тебе вітаю з святом.

Хай життя буде багатим,

Хай дарує тобі радість,

Хай відступить біль і слабість.

Хай здоров’я міцним буде,

Хай шанують тебе люди,

Хай тобі усе вдається,

Щастя хай рікою ллється.

Ангел хай оберігає,

Крилом білим захищає.

Матір Божа хай заступить.

Хай тебе весь Всесвіт любить!

***

Я Тебе вітаю, мила Анна,

Бо Ангел Твій святкує іменини,

Від рідних я бажаю радості й тепла,

Щоб доля ніжно цілувала щогодини,

Щаслива будь у колі друзів та родини!

А ще бажаю я Тобі любові і добра!

На многії і благії Твої літа!

***

Доброта тебе не покидає ніколи,

І це головна якість твоя,

Тобою, Анічка, я завжди захоплююся,

Твої очі мене чарують і дарують душевне тепло.

Бажаю бути завжди на висоті,

Нехай яскрава зірка освітлює твій шлях,

Нехай щастить тобі у всьому, скрізь.

***

Анна – ім’я паліндром,

Сенс його закладено в тому,

Що крути чи не крути,

Щастя в ньому своє знайди.

Анна, в імені твоїм

Благодать і райський сон.

Добре тому, хто поруч

І в тобі знайшов насолоду!



Привітання з іменинами – вітання у віршах

Ти вір в життя і будь собою.

Хай час летить собі, а ти,

Як сонце ранньою весною,

Цвіти промінням золотим.

І хай в очах твоїх відкритих

Нестримна молодість буя,

І хай несе тебе по світу

Життя бурхлива течія.

І завжди ангел-хоронитель

Тебе боронить від біди,

Ти просто вмій життю радіти

Й по ньому з усмішкою йди!

***

З днем ангела я вітаю!

У кожного він в житті є,

І тих моментів, що був поруч,

Повір, так багато що не злічити!

Бажаю в житті шлях

Душею і серцем вибирати,

Лише тим, хто вірить в чудеса

Підказку ангел може дати!

Нехай сяють очі з ніжністю,

А серце розквітне радістю,

Хай доля красива, як соняшник,

Дарує тобі щастя райдугу.

Хай сонечко світить із ясного неба,

Бажаєм усього, чого тільки треба,

Добре здоров’я і щастя без ліку,

Хай обминають дім ваш тривоги,

Цвітом і рястом проляжуть дороги.

Щоб серце твоє зігрівало тепло,

Щоб завжди в душі панувало добро,

Краси і наснаги, і доброї , щедрої долі.