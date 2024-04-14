Для чоловіка, який на війні: зворушливі привітання з днем народження

У багатьох українських родинах чоловіки на війні. На полі бою вони не лише воюють, але й відзначають різні свята, зокрема дні народження. Звичайно, зараз не до святкування, але щиро вітати наших воїнів потрібно обов'язково.

LifeStyle 24 публікує добірку зворушливих привітань з днем народження для військових. Тут ви знайдете слова, які пробирають до мурашок. Ваш чоловік точно зрадіє таким побажанням та щиро подякує.

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Привітання з днем народження для чоловіка, який на війні

З днем народження, наш герою! Ти – надія й опора всієї України та родини, наша гордість і захист. Ми дякуємо тобі за все і бажаємо мудрості, витримки, сили й мужності. Борись за країну, за її людей і за спільну перемогу, а ми станемо твоїм надійним тилом. Наснаги, щастя та натхнення!

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З Днем народження, захиснику! Вклоняюся перед твоєю мужністю. Завдяки таким героям на Україну точно чекає перемога. Ти – наша гордість і честь. Пам’ятай про те, що ми чекаємо на тебе.

Привітання з днем народження / Фото Pixabay

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З днем народження, наш нескорений воїне! Хай твоя воля буде непохитною, як скеля, а кроки – вірними та чіткими. Бажаємо відваги, бойового духу та завжди точного прицілу. І хай поруч будуть лише ті, хто прикриє тобі спину.

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З днем народження! Нехай кожен день буде як яскравий промінь сонця, наповнений теплом, любов’ю та великими досягненнями. Ти – наша гордість і надія. Ми завжди будемо поруч, щоб підтримати та допомогти.

Привітання з днем народження / Фото Pixabay

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Бажаю міцного здоров'я, довгого і щасливого життя під мирним і безхмарним небом. Бажаю життя без стресів і депресій. Нехай твій день народження стане днем початку нового мирного життя в нашій країні!

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Справжнього чоловіка та чудового військового вітаю з днем народження. Щиро бажаю сили й мужності, здоров’я і витримки, міцних нервів і сталевого характеру. Нехай кожен день тобі приносить безсумнівний успіх.

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Нехай кожен день буде успішним, кожен вчинок – гідним, кожна ідея – відмінною, кожне слово – твердим, а кожна дія – впевненою. Бажаю бути здоровим, коханим і непереможним. Нехай поруч завжди будуть тільки вірні та добрі люди, а лихо оминає. Вітаю з днем народження!

Привітання з днем народження / Фото Canva

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Від щирого серця вітаю з днем народження і бажаю міцного здоров'я, хорошого сну, сталевих нервів, надійного тилу та мирного неба. Нехай у житті буде більше радісних та щасливих днів, а усі мрії обов'язково збуваються.

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Вітаю з днем народження бравого, сильного, сміливого і відважного чоловіка, справжнього воїна. Бажаю міцного здоров’я і нескінченної мужності, правильної тактики та стратегії, надійних товаришів і безсумнівної удачі, щирої любові й світлого щастя.

