Співачка Оля Полякова вийшла разом з іншими мітингарями – представниками шоу-бізнесу та івент-сфери, – щоб "достукатись" до Кабінету Міністрів та дозволити артистам і організаторам проводити концерти у безпечних умовах.

Мітинг під назвою "Нас не чують" відбувся 3 серпня під стінами Кабміну за участю таких зірок, як Оля Полякова, Alina Pash, Alyona Alyona, YUKO, виконавець з гурту "Агонь" та інші представники музичної індустрії. Модераторами заходу були ведучі Андрій Джеджула та Михайло Ясинський. На думку ініціаторки мітингу Полякової, українському шоу-бізнесу бракує згуртованості, саме тому на мітинг прийшло так мало зірок, повідомляє 24 канал.

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У своїх вимогах Полякова з іншими мітингарями висловили наступне:

Зробити гнучкішим та прозорішим закон, що вийшов 26 серпня, про заборону концертів через пандемію коронавірусу. На думку зірок та організаторів, "кведи", встановлені у законі, є абсурдними, і лише несправедливо розділяють події на ті, які можна проводити і не можна; Просить об'єднатись всю музичну індустрію для того, щоб достукатись до Кабміну та інших представників влади. Для цього зокрема було створено Музичну Профспілку, у якій завжди можна поспілкуватись, обмінятись досвідом та вирішити проблеми в музичному середовищі України та зарубіжжя.

Музична індустрія дуже розділена, ми одне одного не підтримуємо, не цікавимось одне одним, ми одне одному не допомагаємо. На щастя, є Музична Профспілка, яка зібралась, щоб вирішувати певні питання. Це відкрита спільнота, в яку входять усі представники індустрії для того, щоб вести діалог з владою,

– пояснила Полякова.

Мітинг "Нас не чують" під Кабінетом Міністрів 3 серпня / Фото Андрія Костюка, 24 канал

Українська співачка з іншими мітингарями також у своєму проханні, яке підписала вона під стінами Кабміну, просить не забороняти концерти, а дозволити проводити їх для усіх однаково з певними карантинними обмеженнями. Вона вимагає, щоб у новому законі були чітко прописані умови, за яких організатори можуть проводити артистам концерти та інші заходи. За її словами, люди пів року перебувають без роботи, а це близько 400 тисяч представників музичної індустрії. Зокрема зірка згадала і про компенсації за концерти, які начебто повинні були їм повернутись, але їх отримали лише ті, які пройшли "конкурс".

"Нам потрібне чітке розуміння закону. Нам потрібно забрати дискріманцію за бізнес-ознакою. Закон потрібно зробити прозорим. І потрібно всім об'єднуватись і збиратись. Всі ці люди підуть з професії і не факт, що повернуться. Бо з 2014 року ми тільки налаштували цей бізнес і ми зараз це все можемо втратити", – зазначила артистка Оля Полякова.

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Про заборону концертів на мітингу також висловилась учасниця гурту YUKO. За час карантину вона "сиділа на шиї у чоловіка" та як і всі інші була без роботи.

Мені важливо бути тут, тому що я представник української сцени і я вже як 173 дні не маю можливості проводити концерти, заробляти на життя і вкладати далі у свою творчість. Впродовж цього часу ми робили контент, створювали нові треки, карантинні шоу, онлайн-виступи, я викладала вокал. Варто пам'ятати, що музична індустрія – це не тільки один артист,

– висловила свої думки представниця гурту YUKO Юлія Юріна.

Стрім із мітингу "Нас не чують" дивіться на 24 каналі: відео