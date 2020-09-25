Королівське подружжя принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка у 2021 році стане батьками. Радісною новиною поділився Букінгемський палац після нещодавніх фото папараці, де внучка Єлизавети II засвітила округлий живіт.

Офіційною інформацією про першу вагітність принцеси Євгенії королівська сім'я поділилась на своїй інстаграм-сторінці.

До слова Принцеса Євгенія вагітна первістком, – ЗМІ

Її Королівська Високість принцеса Євгенія та пан Джек Бруксбенк дуже раді повідомити, що на початку 2021 року вони чекатимуть на дитину. Герцог Йоркський і Сара, герцогиня Йоркська, містер і місіс Джордж Бруксбенк, королева і герцог Единбурзький в захваті від цієї новини,

– йдеться в повідомленні.

Окрім цього, щасливі майбутні батьки поділились із публікою миловидними фотографіями, де на одному знімку тримають крихітне взуття з ведмедиками, а на іншому – самі щасливо усміхаються на камеру. З першого фото можна припустити, що у пари народиться хлопчик, оскільки взуття є більш хлопчачим.

"Джек та я з насолодою чекаємо на ранній 2021-й", – написала принцеса Євгенія на власній інстаграм-сторінці.

Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:

Варто додати, що спекуляції навколо теми вагітності 30-річної принцеси Євгенії велись давно. Але Букінгемський палац не давав жодного офіційного підтвердження цим словам. Лише кілька днів тому папараці підловили внучку Єлизавети II на вулицях Лондона, де та прогулювалась у сукні, пояс якої вдало підкреслював її чималий живіт. Журналісти та фанати одразу припустили, що принцеса вагітна, втім, до сьогодні королева не коментувала стан жінки.

Що відомо про особисте життя принцеси Євгенії?

Внучка королеви Єлизавети ІІ (по синові принцу Ендрю) зустрічалася з Джеком Бруксбанком понад сім років. Вперше вони були разом помічені у 2010 році. 25 квітня 2020 року принцеса Євгенія навіть розповідала, що рівно 10 років тому почалась їхня спільна історія. У січні 2017 року пара заручилася, а 12 жовтня 2018 року вони зіграли гучне королівське весілля. Це було друге пишне святкування за рік після весілля принца Гаррі та Меган Маркл у травні того ж року.

Закохані дали обітниці один одному в каплиці Святого Георгія. Наречена йшла до вівтаря у сукні від британських дизайнерів Пітера Пілотто та Крістофера Де Воса. На весіллі були присутні Єлизавета II і найближчі родичі. Додамо, що чоловік принцеси Йоркської – 34-річний Джек Бруксбенк, є британським торговцем вина і бізнесменом. Сама ж принцеса Євгенія є 10-ю у черзі на королівський престол після своєї старшої сестри принцеси Беатріс, яка цьогоріч також зіграла приватне королівське весілля.



Черга на королівський престол Великої Британії / Інфографіка 24 каналу