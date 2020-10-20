Внучка Єлизавети II з подругою Джулією Де Бойнвіль стали гостями заходу від благодійної організації The Anti-Slavery Collective, співзасновницями якої вони є.

Візит принцеси Євгенії був приурочений до Міжнародного дня боротьби з рабством, який відзначався 18 жовтня, повідомляє 24 канал. 30-річна принцеса Йоркська відвідала офіс британського відділення Армії порятунку, а також зустрілася з людьми, які стали жертвами сучасної работоргівлі.

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Для офіційного виходу принцеса Євгенія одягнула темно-синю прозору сукню з квитковим принтом, яка мала довжину міді та довгі рукави. Додамо, що такі кольори та фасон сукні є улюбленими у принцеси Євгенії і вона часто обирає їх для публічних виходів.

Поверх плаття вона одягнула темно-зелене пальто і чоботи на підборах. Для захисту в період пандемії вона одягнула маску. Це був перший вихід принцеси після новини про очікування первістка від чоловіка Джека Бруксбенка – сталось це наприкінці вересня.

Сукня підкреслювала округлий живіт жінки, а сама вона виглядала здоровою та сповненою сил. У подарунок від підопічних організації принцеса Євгенія та Джулія Де Бойнвіль отримали квіти в горщиках.

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