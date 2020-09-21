Британська принцеса Євгенія, яка у 2018 році одружилась із Джеком Бруксбенком, начебто вагітна первістком. Британські папараці сфотографували на вулиці дівчину, коли та була на прогулянці. Сукня, що була на ній, надто сильно підкреслювала її округлий живіт.

Інформація про те, що 30-річна принцеса Євгенія вперше вагітна, в ЗМІ з'являлась неодноразово, але в королівському палаці ще жодного разу не давали підтвердження. Але цього разу видання The Daily Mail підловило принцесу Йоркську у провокативному образі, яке підкреслювало начебто її особливий стан.

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Жінка гуляла у Лондоні в легкій чорній сукні на довгий рукав, а її талію підкреслював пояс із чорної стрічки. Принцеса Євгенія також взула зручні білі кросівки, доповнила образ чорною сумочкою Louis Vuitton та окулярами з оранжевою оправою. Незмінним атрибутом у час пандемії коронавірусу є захисна маска, якою скористалась принцеса Євгенія. Ймовірно, вона думала, що у ній її ніхто не впізнає, тому не переживала за приховування свого округлого живота.

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Але фотографи все ж зафіксували її і, ймовірно, зовсім скоро вона на офіційному рівні повідомить про свою першу вагітність.

Нагадаємо, що у липні 2020 року вийшла заміж старша сестра принцеси Євгенії – Беатріс. Її весільна церемонія з Едоардо Мопеллі Моцці була приватною, і відбулася вона у Королівській каплиці Всіх Святих у Віндзорі. На весіллі були присутні Єлизавета II і найближчі родичі.

Щодо принцеси Євгенії, то її весілля відбулось того ж року, що й в Меган Маркл – у 2018-му. Друге за рік королівське весілля було менш помпезним, ніж у її двоюрідного брата Гаррі, але за ним також стежив увесь світ. Додамо, що чоловік принцеси Йоркської – Джек Бруксбенк є британським торговцем вина і бізнесменом. Вони познайомились задовго до весілля і вперше були разом помічені у 2010 році.