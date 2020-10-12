12 жовтня 2018 року назавжди увійшло в історію королівської сім'ї Великої Британії. Саме у цей день принцеса Євгенія вийшла заміж за Джека Бруксбенка. З нагоди річниці щасливої події принцеса поділилася архівними фото з весілля.

Йоркська принцеса Євгенія, яка очікує на появу первістка, на особистій сторінці в інстаграмі поділилася цікавим роликом, у якому зібрала зворушливі кадри, де зображена разом із чоловіком Джеком Бруксбенком.

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Нещодавно королівське подружжя повідомило ралісну новину. Євгенія та Джек очікують на народження малюка. Згідно з заявою палацу, первісток має народитися на початку 2021 року. А поки що батьки королівського спадкоємця святкують другу річницю весілля. Рівно два роки тому в цей день Євгенія та Джек обмінялися обітницями у каплиці Святого Георгія.

Ці два роки у шлюбі та загалом 10 років з тобою були найкращими. Завжди щасливі спогади, мій дорогий Джеку,

– написала принцеса Євгенія.

Що відомо про особисте життя принцеси Євгенії та Джека Бруксбанка?

Онуку королеви Єлизавети ІІ (по синові принцу Ендрю) вперше помітили разом із Джеком Бруксбанком у 2010 році. 25 квітня 2020 року Євгенія розповідала, що їхня романтична історія розпочалася саме 10 років тому. У січні 2017 року закохані заручилися, а 12 жовтня 2018 року зіграли гучне королівське весілля.

Наречені дали обітниці один одному в каплиці Святого Георгія. Принцеса Євгенія йшла до вівтаря у сукні від британських дизайнерів Пітера Пілотто та Крістофера Де Воса. Її чоловік – 34-річний Джек Бруксбенк є британським торговцем вина та бізнесменом. Сама принцеса Євгенія є 10-ю у черзі на королівський престол після своєї старшої сестри принцеси Беатріс, яка цьогоріч також зіграла приватне королівське весілля.

25 вересня 2020 року королівське подружжя повідомило, що очікує на народження первістка.



Черга на королівський престол Великої Британії / Інфографіка 24 каналу