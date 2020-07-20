Пандемія коронавірусу не повпливала на рішення принцеси Беатріс та її обранця Едоардо Мапеллі Моцці одружитись. Королівська наречена обрала для цієї особливо події сукню з гардероба її бабусі Єлизавети ІІ.

Перші фото з церемонії одразу ж опублікували у соцмережах королівської родини. Оскільки весілля в час пандемії було закрите для ЗМІ, то прихильникам британської монархії залишається тільки насолоджуватись кількома знімками та дізнаватись з преси нові деталі одруження принцеси Беатріс та Едоардо Мапеллі Моцці. Так, відомо, що наречена обмінялась клятвами з коханим в улюбленій сукні своєї бабусі.

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Королева Єлизавета ІІ поставала у цьому вбранні перед камерами ще у 1962 році. Тоді у Лондоні відбулась прем'єра фільму "Лоуренс Аравійський". Її Величність також одягала вінтажну сукню від Нормана Хартнелла для виголошення промови у Вестмінстерському палаці.



Принцеса Беатріс одягнула сукню своєї бабусі / Фото Elle

Сукню дизайнер пошив з тафти і атласу кольору слонової кістки. Королівської розкоші їй додавали діаманти, якими вбрання рясно оздоблене на талії та декольте. Принцеса Беатріс вирішила нічого не змінювати у вінтажному вбранні, тільки додавши невеличкі рукави.

Для останньої незаміжньої внучки Єлизавета ІІ підготувала ще один сюрприз. Принцеса Беатріс красувалась на весіллі у тіарі Queen Mary Diamond fringe, в якій виходила заміж Її Величність у 1947 році. Тому весілля Беатріс та Едоардо Мапеллі Моцці було по-справжньому особливим.

Що відомо про весілля принцеси Беатріс

Через пандемію коронавірусу принцеса Беатріс та її наречений Едоардо Мапеллі Моцці змушені були внести корективи у церемонію. Королівська пара відмовилась від гучного заходу із сотнями гостей, а очевидцями стали всього 15 найближчих родичів. Пара пішла до вівтаря у п'ятницю, 17 липня.

За традицією, принцеса Беатріс вийшла заміж у Віндзорі. Церемонія одруження пройшла у мальовничій Королівській каплиці Всіх Святих. Пара обійшлась без карет та іншої королівської розкоші. Водночас весільний букет наречена передала до Вестмінстерського абатства, що в Лондоні.



Весілля принцеси Беатріс / Фото Instagram / @theroyalfamily



Офіційне фото з весілля принцеси Беатріс / Фото Instagram / @theroyalfamily