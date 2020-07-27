Остання неодружена онука королеви Єлизавети ІІ принцеса Беатріс вийшла заміж 17 липня на приватній церемонії. Навіть попри пандемію коронавірусу, яка змінила плани на пишне весілля, подружжя відправилось у медовий місяць. Для відпочинку молодята обрали Францію.

Нещодавно світову пресу сколихнула новина про весілля 31-річної принцеси Беатріс, яка одружилась з італійським мільярдером Едоардо Мапеллі Моцці у Віндзорському парку в присутності лише 20 гостей. Королівський палац поділився всього кількома кадрами зі скромної весільної церемонії, а всі особисті подробиці свята залишив в таємниці. Розсекречувати деталі подружнього життя взялось видання Daily Mail, яке оприлюднило напрямок медового місяця пари.

Цікаво Принцеса Беатріс вийшла заміж у сукні своєї бабусі: фото з королівського весілля

Як повідомили туристи, які бачили молодят на власні очі, незадовго після одруження принцеса Беатріс та її обранець Едоардо Мапеллі Моцці вирушили у весільну подорож півднем Франції. Очевидці стверджують, що мільярдер був за кермом невеликого автомобіля, який завантажений речима.

Вони виглядали так, як і будь-яка інша пара, яка насолоджується прекрасною мандрівкою,

– наголосили туристи.

Інсайдери запевняють, що пара була готова відмовитися від традиційного медового місяця, проте врешті-решт передумала й відправилась в подорож по Ла-Маншу. Вибір місця для відпочинку суттєво обмежило закриття кордонів, проте принцесу Беатріс та Едоардо Мапеллі Моцці називають дуже приземленими закоханими попри статус у суспільстві.

Весілля принцеси Беатріс

Церемонія відбулась 17 липня у Королівській каплиці Всіх Святих, що розташована у Віндзорському парку. Гостями весілля стали бабуся та дідусь нареченої – королева Єлизавета ІІ та принц Філіп, батько принц Ендрю та найближчі для королівської родини.

Принцеса Беатріс вийшла заміж у сукні своєї бабусі, у якій Її Величність постала 1962 року на прем'єрі фільму "Лоуренс Аравійський" в Лондоні. Наречена красувалась з тіарою з діамантами, у якій одружувалась королева Єлизавета ІІ 1947 року.