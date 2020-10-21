Британський актор Домінік Вест претендує на роль принца Чарльза у знаменитому серіалі "Корона". Чоловік вже більше тижня не зникає зі шпальт всіх газет і таблоїдів, адже його папараці підловили за поцілунками зі значно молодшою актрисою Лілі Джеймс. Різниця у їхньому віці складає 19 років.

Домінік Вест може зіграти принца Чарльза

За даним Variety, Домінік Вест поки не підписав контракт з компанією Netflix, що займається виробництвом серіалу "Корона". Якщо актора таки затвердять на роль принца Чарльза, тоді він з'явиться у 5 і 6 сезонах. Зйомки розпочнуться в 2021 році.

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Домінік Вест може зіграти принца Чарльза / Фото Variety

Що відомо про скандал з Домініком Вестом

Знаменитий актор Домінік Вест має приголомшливу кар'єру та неодноразово поставав в історичних фільмах. Єдине, що наразі псує його репутацію – це скандал зі зрадою, який нещодавно розгорівся у ЗМІ.

Домінік Вест влаштував відпочинок зі своєю молодою колегою Лілі Джеймс. Актрисі приписували роман із зіркою Marvel Крісом Евансом, однак стосунки тривали недовго. Тепер Лілі Джеймс насолоджувалась відпочинком в Італії в обіймах Домініка Веста.

Одразу після поширення знімків Домінік Вест поквапився повернутись додому у Велику Британію, де на нього чекала дружина і четверо дітей. Знамените подружжя вийшло зі свого маєтку, показавши пресі, що вони не мають наміру розлучатись. Водночас інсайдери стверджують, що жінка дуже болісно переживає зраду.

У пресі вже наголошують, що такий скандал не може нашкодити серіалу "Корона". Все тому, що це особисте життя актора, та і принц Чарльз мав почуття до Камілли, перебуваючи у шлюбі з принцесою Діаною.

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Що відомо про 5 і 6 сезони "Корони"

Автори серіалу "Корона" активно готуються до зйомок 5 і 6 сезонів стрічки. Вони стануть фінальними, а тому на Netflix лягла велика відповідальність не розчарувати прихильників, які 4 роки стежили за подіями серіалу. Відтак до вибору акторів на головні ролі ставляться з надмірною прискіпливістю, адже вони мають бути схожими на своїх героїв.

Наразі відомо, які кінозірки зіграють королеву Єлизавету ІІ, принцесу Маргарет, принца Філіпа і принцесу Діану. У мережі вже не стримують свого захвату, адже актори – копія представників британської монархії.



Принцесу Маргарет у серіалі "Корона" зіграє Леслі Менвілл / Фото News Himalaya



Королеву Єлизавету ІІ зіграє Імельда Стонтон / Фото Entertainment Weekly



Джонатан Прайс зіграє принца Філіпа у "Короні" / Фото Gist Vile



Принцесу Діану зіграє актриса Елізабет Добікі / Фото People

Щодо сюжету "Корони", то відомо, що у 5 і 6 сезонах покажуть трагічні події з життя королівської родини. Стрічка охопить 1990-ті та початок 2000-их років, а тому глядачі побачать, як у палаці переживатимуть раптову смерть принцеси Діани.