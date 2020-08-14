Не тільки Меган Маркл запрошують на зйомки телепроєктів. Принц Гаррі також долучився до документальної стрічки Netflix, трейлер якої вже опублікували у мережі. Що відомо про фільм та перші кадри – на LifeStyle 24.

За даними 24 каналу, у стрічці принц Гаррі розповість глядачам про важливість Паралімпійських ігор і про те, як спорт допомагає людям з інвалідністю повернутись до звичного життя. Сам герцог Сассекський знає про це не за чутками: він заснував Ігри нескорених для ветеранів війни та досі співпрацює з організаціями, які допомагають їм.

До теми Слідом за Меган Маркл: принц Гаррі знявся у спецвипуску мультфільму

Фільм "Фенікс, що постає" (Rising Phoenix) презентують на стрімінговій платформі Netflix вже 26 серпня. Та поки до прем'єри залишаються лічені дні, у мережі опублікували перший офіційний трейлер.

На кадрах принц Гаррі наголошує: "Спорт як ніщо інше допомагає повернутися із найпохмуріших місць". Однак Паралімпійські ігри не тільки впливають на спортсменів, але й людей, які спостерігають за змаганнями на трибунах чи вдома. Побачене завжди мотивує інших не здаватись і долати, здавалось би, найскладніші життєві труднощі.

Дивіться трейлер до фільму "Фенікс, що постає": відео

Примітно, що зірками стрічки стали військові та спортсмени з інвалідністю. Вже у фільмі глядачі побачать їхні історії та дізнаються, як вони зуміли досягнути успіху у спорті. Також принц Гаррі згадає про Ігри нескорених, засновані у 2014 році. Це один з небагатьох проєктів герцога Сассекського, з яким він би не зміг попрощатись. Принц Гаррі та Меган Маркл не пропускали змагання і особисто вітали переможців.