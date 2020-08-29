Брати принц Гаррі та принц Вільям об'єднались заради дня народження матері. Наступного року принцесі Діані виповнилося б 60 років. З цієї нагоди на території Кенсінгтонського палацу встановлять статую на її честь.

Після зречення принцом Гаррі та його дружиною Меган Маркл королівських обов'язків між герцогами Сассекськими й Кембриджськими далеко не теплі родинні стосунки. Проте забути особисті образи й протиріччя брати вирішили заради 60-річчя покійної матері принцеси Діани. Вчора, 28 серпня, вони звернулись зі спільною офіційною заявою. Про це інформує E! News.

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Принц Гаррі та принц Вільям об'єднались, щоб оголосити про плани щодо святкування наступного дня народження принцеси Діани. З нагоди ювілею принцеси Уельської 1 липня 2021 року в Затонулому саду Кенсінгтонського палацу встановлять її статую.

Принц Гаррі та принц Вільям наголосили, що хочуть, аби статуя надихала всіх, хто відвідає Кенсінгтонський палац, замислитися про життя їхньої матері та її спадщину. Зауважимо, що ця заява стала першим спільним повідомленням братів після того, як герцоги Сассекські переїхали до США.



Принцеса Діана з принцом Вільямом та принцом Гаррі / Instagram / @kensingtonroyal

Варто зазначити, що статую герцоги замовили з нагоди відзначення двадцятої річниці смерті матері 2017 року і планували встановити її до 31 серпня цього року, у 23 річницю загибелі. Проте пандемія COVID-19 та карантин внесли свої корективи у плани королівської родини.

Додамо, що над монументом працює скульптор Іен Ренк-Бродлі, який є автором портрета королеви Єлизавети II, що прикрашає всі британські монети. Наразі деталі зовнішнього вигляду статуї не розголошуються.

Життя принцеси Діани трагічно обірвалося понад 20 років тому 31 серпня 1997. Вона загинула в Парижі в автомобільній катастрофі, причини якої досі незрозумілі: алкогольне сп'яніння водія, необхідність порушити швидкість через переслідування папараці та навіть теорії змови.