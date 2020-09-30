Західні ЗМІ днями поширили інформацію, що герцоги Сассекські знімуться в реаліті-шоу Netflix. Після чималого розголосу представники принца Гаррі та Меган Маркл спростували всі чутки.

Заява герцогів Сассекських

Як передає The Huffington Post, менеджери зіркового подружжя ствердно заявили, що у жодних реаліті-шоу вони не з'являться. Навіть благодійна робота не змусить принца Гаррі та Меган Маркл змінити це рішення.

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"Герцог і герцогиня Сассекські не знімаються у жодних реаліті-шоу", – заявили представники пари.

Що відомо про реаліті-шоу Гаррі і Меган

28 вересня всі західні ЗМІ поширили інформацію The Sun про новий проєкт принца Гаррі та Меган Маркл. Інсайдери розповіли журналістам: подружжя зніметься у реаліті-шоу Netflix. За чутками, герцоги Сассекські проведуть під прицілом камер 3 місяці та покажуть свою роботу на благодійні проєкти. Водночас приватне життя чи сина Арчі вони не мали наміру демонструвати публіці.

"Пара хоче дозволити людям ближче познайомитися з їхнім життям і благодійними ініціативами. Все буде гідно і зі смаком, не в стилі реаліті Кеті Прайс і Пітера Андре. У фокусі уваги буде їхня філантропія, а не те, чим вони зайняті за закритими дверима. Але, тим не менше, це будуть цікаві інсайди, і Меган сподівається, що глядачі нарешті зможуть дізнатися, якою вона є насправді", – розповіло джерело.

Ця заява інсайдера була більш переконлива після інтерв'ю генерального директора Netflix Ріда Гастінгса. Він заявляв, що з герцогами Сассекськими і справді підписаний контракт. У рамках співпраці, яку ЗМІ оцінюють у щонайменше 150 мільйонів доларів, Меган Маркл спродюсує та озвучить фільми на соціальні та глобальні теми. Окрім цього, Рід Гастінгс анонсував, що подружжя готує ексклюзивний контент для Netflix.