Принц Гаррі та Меган Маркл прийняли рішення покинути королівську сім'ю і тепер живуть незалежно від британської монархії. Раніше усі були переконані, що така ідея належить Меган, проте зараз у ЗМІ з'явилася інформація про те, що ініціатором складання королівських обов'язків став сам Гаррі.

У мережі з'явилися перші уривки з автобіографічної книжки колишніх герцогів Сассекських. Праця вийде друком 11 серпня, проте ЗМІ вже активно дискутують щодо її змісту. Зокрема, йдеться про вихід Меган та Гаррі із монаршої сім'ї. На сайті видання The Sunday Times опублікували цікаву інформацію з цього приводу.

Скандальна автобіографічна книжка подружжя називатиметься Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Royal Family.

Згідно з фрагментом, який опублікував засіб масової інформації, ініціатором виходу з королівської сім'ї був принц Гаррі, а не його відома дружина та акторка Меган Маркл.

Гаррі хотів піти. У глибині душі він завжди боровся з цим. Меган відчинила йому двері,

– розповів інсайдер.

Також у матеріалі йдеться про те, що рішення Гаррі неабияк засмутило його кохану. Одного разу вона навіть скаржилася подрузі зі сльозами на очах.

Я віддала все своє життя заради цієї родини… Була готова зробити все можливе. Але ми тут. Це дуже сумно,

– ділилася Маркл.

У автобіографії також згадуються стосунки між принцом Вільямом та Гаррі. Схоже, що чутки про їх складність все-таки є правдою. Конфлікти між братами розпочалися ще до весілля герцогів Сассекських. Подружжя герцогів Кембриджських не так тепло зустріли Меган, як цього хотів Гаррі.

Нагадаємо, першого квітня принц Гаррі та Меган Маркл склали королівські обов'язки та офіційно перестали бути представниками Букінгемського палацу. Разом із цим вони відмовилися від будь-яких привілеїв та свого титулу. Наразі подружжя живе в Лос-Анджелесі разом із 14-місячним сином Арчі. Пара шукає способів заробітку, адже тепер їм доводиться самостійно заробляти на життя.