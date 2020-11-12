Британський спадкоємець престолу принц Чарльз став модельєром. 71-річний чоловік представив осінньо-зимову люксову колекцію екологічного одягу під назвою Yoox Net-a-Porter for The Prince's Foundation.

Нова лінійка одягу була створена у результаті співробітництва фонду принца Уельського The Prince's Foundation та італійської компанії Yoox Net-A-Porter, повідомляють у Vogue. Всі кошти, виручені з продажу одягу, будуть спрямовані на благодійність у фонд принца Чарльза. Колекція одягу складається з 18 речей із вовни, шовку, бавовни і кашеміру, 10 з яких призначені для жінок і 8 – для чоловіків. Їхня ціна варіюється від 395 до 1295 фунтів стерлінгів.

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Дизайном одягу займались в Італії студенти Міланського політехнічного університету, а виробництво відбувалось в Ейрширі, Шотландія, у штаб-квартирі фонду принца Чарльза.

Колекція одягу Yoox Net-a-Porter for The Prince's Foundation принца Чарльза: фото / Yoox Net-a-Porter

Нещодавно британський принц дав інтерв'ю виданню Vogue, де детальніше розповів про колекцію одягу та свідоме споживання одягу у ХХI столітті.

З'явилася ідея об'єднати італійських студентів-дизайнерів у Міланському політехнічному університеті з місцевими студентами, з Шотландії. Я думаю, цей зв'язок з Італією дуже важливий,

– переконаний принц Чарльз.

Син Єлизавети II також впевнений, що краще купити хороший костюм і довго його носити, ніж регулярно купувати одяг поганої якості і тим самим забруднювати екологію.

"Я з тих, хто ненавидить що-небудь викидати. Отже, я б вважав за краще, щоб за ними доглядали і навіть при необхідності перешивали, ніж відмовлятися від них. Складність в тому, що в міру дорослішання ви схильні змінювати форму, і вже не так це просто влізти в одяг. Я терпіти не можу відходи, в тому числі харчові. Я б вважав за краще знайти речам інше застосування. Ось чому я так довго говорив про необхідність циркулярної економіки, а не лінійної, де ви просто створюєте, купуєте і викидаєте. Це трагедія, бо ми неминуче надмірно експлуатуємо природні ресурси, які швидко виснажуються", – додав принц Чарльз.

Варто нагадати, що у 2019 році колекцію одягу презентувала і герцогиня Сассекська, яка об'єдналася з кількома бюджетними брендами і створила капсулу, кошти від продажу якої були перераховані в благодійну організацію Smart Works.