Спадкоємець британського престолу принц Уельський дав інтерв'ю для грудневого номера видання British Vogue та розповів про особистий стиль. Він публічно виступає за свідоме споживання та не приховує, що латає костюми й ремонтує взуття.

Образи членів королівської родини під час публічних виходів обговорюють фешн-експерти та світова преса. Якщо герцогині та королева звикли з'являтися на людях у нових вбраннях та щоразу вражати бездоганним стилем, то принц Чарльз досить рідко витрачається на нові костюми та підбирає образи зі свого гардеробу. Про свідоме ставлення до одягу принц Уельський розповів для британського Vogue.

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Він поспілкувався з головним редактором глянцю Едвардом Еннінфулом, який не став приховувати, що захоплюється стилем принца Чарльза. Спадкоємець британського престолу зізнався, що його одяг кравчині створюють вручну, тому він дуже цінує цю працю і намагається зберегти речі якомога довше. Так, йому латають костюми і ремонтують шкіряне взуття.

Я випадково став одним із тих людей, котрі, якщо це можливо, відремонтували взуття або будь-який предмет одягу, а не просто викинули,

– поділився принц Чарльз.

Він розповів, що дитиною з захватом спостерігав за тим, як швець в Шотландії здирав старі підошви зі взуття, а потім одягав нові. Схоже, ще тоді в нього зародились принципи захисника навколишнього середовища.

Для Vogue принц Чарльз знявся у красивій локації серед рожевих квітів та осіннього саду. На ньому стильний костюм у пастельних відтінках, який складається з піджака кремового кольору та пісочних штанів. Образ довершила лавандова сорочка і краватка з принтом.



Принц Чарльз для британського Vogue / Фото British Vogue