Принцу Уельському Чарльзу сьогодні, 14 листопада, виповнилося 72 роки. Він є найстаршим представником престолу. Королівський історик стверджує, що принц Чарльз не поступатиметься дітям троном.

Сьогодні, 14 листопада, найстаршому представнику престолу принцу Чарльзу виповнилося 72 роки. Видання The Daily Mail з посиланням на королівського історика Роберта Лейсі заявило, що принц Уельський не поступиться тронові сину Вільяму.

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Роберт Лейсі – королівський історик, який нещодавно випустив книжку Battle of Brothers (що розповідає про конфлікти між принцами Вільямом та Гаррі), зазначив також, що королева Єлизавета ІІ "сповнена рішучості йти до кінця". До того ж, вона не планує поступатися троном синові.

Варто зазначити, що у Великій Британії вже почали підготовку до грандіозних святкувань, що відбудуться 2022 року. Вони будуть присвячені 70 річниці вступу Єлизавети ІІ на королівський трон. Це – платиновий ювілей королеви і тому в цей день оголосять додатковий вихідний для її підданих.

Королівський історик стверджує, що намірення королеви підтверджує підготовка до святкувань ювілею. Але й принц Чарльз не буде добровільно поступатися престолом синові.

До королеви відчувають таку довіру і повагу, що, заглядаючи в майбутнє, чи можемо ми сказати, що принц Чарльз і королева Камілла зможуть це повторити? Або нехай краще це будуть Вільям і Кейт, які вже здобули величезну популярність? Я не думаю, що Чарльз добровільно відмовиться від долі, яку так довго чекав,

– розповів Роберт Лейсі.



Черга на королівський престол Великої Британії / Інфографіка 24 каналу